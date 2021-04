Avrupa Süper Ligi’nin kurulması ile dağılması bir oldu: Çöktü!

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin düşük olduğu gerekçesi ile ayaklanan 12 kulübün resti kısa sürdü. Futbol piyasasındaki gelirleri artırmak için harekete geçen, en az 4 milyar Euro'luk bir pasta oluşturmak isteyengelen baskılar sonrasında bir bir organizasyondan ayrıldı.Taraftarların, 'Futbolun ruhuna aykırı davranıldığı'na yönelik eleştirileri sonrasında kulüpler de geri adım attı. Chelsea ve M.City ile başlayan ayrılık rüzgârlarına İngiltere'deki diğer ekipler de dahil oldu. Arsenal, Liverpool, M. United ve Tottenham sonrasında Milan, A.Madrid, Juventus ve Inter ayrılırken,Liverpool'un sahibi yatırımcı J.W. Henry, taraftara seslenipdiyerek geri adım attıiverpool'u satın alarak Avrupa futboluna adım atan ABD'li iş adamı, Avrupa Süper Ligi organizasyonu kararı için özür diledi. 2.8 milyar dolarlık serveti bulunan ve ABD'nin beyzbol takımlarından Red Sox'un da sahibi olan ünlü yatırımcı, dün geri adım atıp camiasına seslendi. Oyuncular ve menajer Jurgen Klopp'un da 'hata yapıldığını ifade etmesinin ardından konuşan Henry,dedi.BİR GÖRÜŞUEFA yönetimi aynaya bakmalıMadrid Başkanı Florentino Perez'indediği 12 kulüp 7 milyar Euro borçlarına ilaç olacak Süper Lig projesinde yola çıkarken, UEFA'yı ve dışarıda kalan takımları karşılarına alacaklarını biliyorlardı. Ama önce kendi taraftarlarının hışmına uğradıklarında beklenenden kolay çözüldüler. Bir hayaldi... Bayern Münih ve PSG'nin desteğini alamayıp, İngilizler'in de tribünlerin sesini dinlemesiyle 48 saatte dağıldılar.İki menajer Mendes ve Raiola'nın kişisel serveti, Real Madrid'in borcu kadarsa, Messi'ye 4 yılda 550 milyon Euro brüt kontrat veriliyorsa, Juventus Ronaldo'ya 100 milyon Euro bonservis ödüyorsa fondaçalmalı bu takımlar için. Pandemi nedeniyle futbol gemisinin su aldığı doğrudur. 12 kulüp, Titanic'in birinci sınıf yolcusuydu, filikaları 100 metre ötede su aldı. UEFA, şimdi futbolcu ücretleri ve menajer komisyonlarıyla batma noktasına gelen onlarca kulüp için yeni kurallar getirmeli.TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Ligi'ne karşı dirençli bir adım attıklarını vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti: "Finansal Fair Play'i kaldırmak gibi bir düşünce yok ama esnetme planı var. Bundan sonra özellikle dışarıdan kaynak aktarımı gibi konularda biraz esnetme olabilir. Şampiyonlar Ligi finalini erteledik ve bunun nedeni seyircili oynanmasıydı. İstanbul'a gelmek için herkes can atıyor. Stadımız hazır, her şey tamam. UEFA ile her hafta görüşüyoruz. Her şey mükemmel olacak. Her bakımdan en iyisini yapıyoruz."