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Giriş Tarihi: 22.4.2021

’nin kurulması ile dağılması bir oldu: Çöktü!

SUAT UMURHAN
Avrupa Süper Ligi’nin kurulması ile dağılması bir oldu: Çöktü!

12 dev takımın futbol dünyasını derinden sarsan ‘yeni lig’ operasyonu kısa sürdü. Altı İngiliz kulübünün ardından Milan, ve Atletico Madrid de gemiyi terk etti. Barcelona ve yalnız kaldı!

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin düşük olduğu gerekçesi ile ayaklanan 12 kulübün resti kısa sürdü. Futbol piyasasındaki gelirleri artırmak için harekete geçen, en az 4 milyar Euro'luk bir pasta oluşturmak isteyen 'Avrupa'nın büyükleri' gelen baskılar sonrasında bir bir organizasyondan ayrıldı. UEFA ve FIFA'nın sert açıklamaları ve yaptırım tehditlerine ülke futbol federasyonları da katılınca kulüpler de frene bastı. Taraftarların, 'Futbolun ruhuna aykırı davranıldığı'na yönelik eleştirileri sonrasında kulüpler de geri adım attı. Chelsea ve M.City ile başlayan ayrılık rüzgârlarına İngiltere'deki diğer ekipler de dahil oldu. Arsenal, Liverpool, M. United ve Tottenham sonrasında Milan, A.Madrid, Juventus ve Inter ayrılırken, yeni lig oluşumunda sadece Barcelona ve R.Madrid kaldı.

2.8 MİLYAR DOLARLIK ÖZÜR!
Liverpool'un sahibi yatırımcı J.W. Henry, taraftara seslenip "Tavrınızı çok net belli ettiniz" diyerek geri adım attı
Liverpool'u satın alarak Avrupa futboluna adım atan ABD'li iş adamı John W. Henry, Avrupa Süper Ligi organizasyonu kararı için özür diledi. 2.8 milyar dolarlık serveti bulunan ve ABD'nin beyzbol takımlarından Red Sox'un da sahibi olan ünlü yatırımcı, dün geri adım atıp camiasına seslendi. Oyuncular ve menajer Jurgen Klopp'un da 'hata yapıldığını ifade etmesinin ardından konuşan Henry, "Son 48 saatte neden olduğum şeylerden dolayı tüm Liverpool taraftarlarından özür dilerim. Taraftarlar olmadan bu sporun ayakta duramayacağını gördük. Son 48 saatte tavrınızı çok net belli ettiniz. Sizi duyduk, sizi duydum" dedi.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
UEFA yönetimi aynaya bakmalı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "2024'teki yeni formatı beklersek, biteriz" dediği 12 kulüp 7 milyar Euro borçlarına ilaç olacak Süper Lig projesinde yola çıkarken, UEFA'yı ve dışarıda kalan takımları karşılarına alacaklarını biliyorlardı. Ama önce kendi taraftarlarının hışmına uğradıklarında beklenenden kolay çözüldüler. Bir hayaldi... Bayern Münih ve PSG'nin desteğini alamayıp, İngilizler'in de tribünlerin sesini dinlemesiyle 48 saatte dağıldılar. Bu borcu, canava yaratanlar da kendileri. İki menajer Mendes ve Raiola'nın kişisel serveti, Real Madrid'in borcu kadarsa, Messi'ye 4 yılda 550 milyon Euro brüt kontrat veriliyorsa, Juventus Ronaldo'ya 100 milyon Euro bonservis ödüyorsa fonda "Kendim ettim, kendim buldum" çalmalı bu takımlar için. Pandemi nedeniyle futbol gemisinin su aldığı doğrudur. 12 kulüp, Titanic'in birinci sınıf yolcusuydu, filikaları 100 metre ötede su aldı. UEFA, şimdi futbolcu ücretleri ve menajer komisyonlarıyla batma noktasına gelen onlarca kulüp için yeni kurallar getirmeli. Maradona'nın bir Ferrari'si vardı, Ronaldo ve Messi'nin 20… Futbol aynı futbol… UEFA, son 10 yılda çığrından çıkan düzen için VAR'a değil aynaya bakmalı…

ÜLKEMİZ İÇİN CAN ATIYORLAR
TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Ligi'ne karşı dirençli bir adım attıklarını vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti: "Finansal Fair Play'i kaldırmak gibi bir düşünce yok ama esnetme planı var. Bundan sonra özellikle dışarıdan kaynak aktarımı gibi konularda biraz esnetme olabilir. Şampiyonlar Ligi finalini erteledik ve bunun nedeni seyircili oynanmasıydı. İstanbul'a gelmek için herkes can atıyor. Stadımız hazır, her şey tamam. UEFA ile her hafta görüşüyoruz. Her şey mükemmel olacak. Her bakımdan en iyisini yapıyoruz."

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Avrupa Süper Ligi’nin kurulması ile dağılması bir oldu: Çöktü!
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