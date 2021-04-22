Avrupa Süper Ligi’nin kurulması ile dağılması bir oldu: Çöktü!

12 dev takımın futbol dünyasını derinden sarsan ‘yeni lig’ operasyonu kısa sürdü. Altı İngiliz kulübünün ardından Milan, Juventus ve Atletico Madrid de gemiyi terk etti. Barcelona ve Real Madrid yalnız kaldı!
Şampiyonlar Ligi gelirlerinin düşük olduğu gerekçesi ile ayaklanan 12 kulübün resti kısa sürdü. Futbol piyasasındaki gelirleri artırmak için harekete geçen, en az 4 milyar Euro'luk bir pasta oluşturmak isteyen 'Avrupa'nın büyükleri' gelen baskılar sonrasında bir bir organizasyondan ayrıldı. UEFA ve FIFA'nınsert açıklamaları ve yaptırımtehditlerine ülke futbolfederasyonları da katılınca kulüplerde frene bastı. Taraftarların, 'Futbolun ruhuna aykırı davranıldığı'na yönelik eleştirileri sonrasında kulüpler de geri adım attı. Chelsea ve M.City ile başlayan ayrılık rüzgârlarına İngiltere'deki diğer ekipler de dahil oldu. Arsenal, Liverpool, M. United ve Tottenham sonrasında Milan, A.Madrid, Juventus ve Inter ayrılırken, yeni lig oluşumundasadece Barcelona veR.Madrid kaldı.
2.8 MİLYAR DOLARLIK ÖZÜR!
Liverpool'un sahibi yatırımcı J.W. Henry, taraftara seslenip "Tavrınızı çok net belli ettiniz" diyerek geri adım attı Liverpool'u satın alarak Avrupa futboluna adım atan ABD'li iş adamı John W. Henry, Avrupa Süper Ligi organizasyonu kararı için özür diledi. 2.8 milyar dolarlık serveti bulunan ve ABD'nin beyzbol takımlarından Red Sox'un da sahibi olan ünlü yatırımcı, dün geri adım atıp camiasına seslendi. Oyuncular ve menajer Jurgen Klopp'un da 'hata yapıldığını ifade etmesinin ardından konuşan Henry, "Son 48 saatteneden olduğum şeylerden dolayı tümLiverpool taraftarlarından özür dilerim.Taraftarlar olmadan bu sporunayakta duramayacağını gördük. Son48 saatte tavrınızı çok net belli ettiniz.Sizi duyduk, sizi duydum" dedi.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
UEFA yönetimi aynaya bakmalı Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "2024'teki yeni formatıbeklersek, biteriz" dediği 12 kulüp 7 milyar Euro borçlarına ilaç olacak Süper Lig projesinde yola çıkarken, UEFA'yı ve dışarıda kalan takımları karşılarına alacaklarını biliyorlardı. Ama önce kendi taraftarlarının hışmına uğradıklarında beklenenden kolay çözüldüler. Bir hayaldi... Bayern Münih ve PSG'nin desteğini alamayıp, İngilizler'in de tribünlerin sesini dinlemesiyle 48 saatte dağıldılar. Bu borcu, canavarıyaratanlar da kendileri. İki menajer Mendes ve Raiola'nın kişisel serveti, Real Madrid'in borcu kadarsa, Messi'ye 4 yılda 550 milyon Euro brüt kontrat veriliyorsa, Juventus Ronaldo'ya 100 milyon Euro bonservis ödüyorsa fonda "Kendim ettim, kendim buldum" çalmalı bu takımlar için. Pandemi nedeniyle futbol gemisinin su aldığı doğrudur. 12 kulüp, Titanic'in birinci sınıf yolcusuydu, filikaları 100 metre ötede su aldı. UEFA, şimdi futbolcu ücretleri ve menajer komisyonlarıyla batma noktasına gelen onlarca kulüp için yeni kurallar getirmeli. Maradona'nınbir Ferrari'si vardı, Ronaldove Messi'nin 20… Futbol aynıfutbol… UEFA, son 10 yılda çığrındançıkan düzen için VAR'a değilaynaya bakmalı…
ÜLKEMİZ İÇİN CAN ATIYORLAR
TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Ligi'ne karşı dirençli bir adım attıklarını vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti: "Finansal Fair Play'i kaldırmak gibi bir düşünce yok ama esnetme planı var. Bundan sonra özellikle dışarıdan kaynak aktarımı gibi konularda biraz esnetme olabilir. Şampiyonlar Ligi finalini erteledik ve bunun nedeni seyircili oynanmasıydı. İstanbul'a gelmek için herkes can atıyor. Stadımız hazır, her şey tamam. UEFA ile her hafta görüşüyoruz. Her şey mükemmel olacak. Her bakımdan en iyisini yapıyoruz."