Aykut Kocaman'dan Demba Ba açıklaması "Benimle ilgili bir konu"

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, alt sıralardaki rakiplerinden birini deplasmanda yenmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Böyle bir dönemde direkt rakibimiz olabilecek bir takımı deplasmanda yenmek son derece sevindirici, biraz da rahatlatıcı bir durum oldu." dedi.

Zorluk derecesi çok yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maçın sadece zorluk derecesinde bahsetmenin anlamı yok, zorluk derecesi yüksek gelinen haftalar dolayısıyla telafi şansının çok azaldığı son derce kritik maçlar oynuyoruz. Bugünkü maç sadece bizim için değil, rakibimiz için de aynı şekildeydi. Bu duygular, şu anki durum tüm maça yansıdı. Son haftalardaki oturmuş oyunumuzu skoru almak için sahada gerçekleştirdik, öne geçmeyi başardık, o andan itibaren özellikle bulunan durumun getirdiği en önemli faktör gerginlik, koruma duygusu, ikinci yarı bu duygular oyunumuza hakim oldu. Kasımpaşa da doğal olarak eşitliği sağlamak, aradaki puan farkını korumak, sonrada kazanacak hale getirmek için oyunu sahamıza itti." ifadelerini kullandı.

Düşme tehlikesi altında oynamanın takımın motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Aykut Kocaman, "Bütün sporlarda en önemli şey öz güven, kazanma alışkanlığı, kaybetme de ters tarafından bir alışkanlık. 2014 yılından itibaren beşinciliği görmemiş, oyuncuların büyük kısmı, geçen seneyi de şampiyonlukla bitirmiş bir takım var. Buralarda oynamayı iyi bildiği söylenemez, kulübün bu konudaki tecrübesi de yüksek değil. Oyuncular da daha çok şampiyon takıma seçilen oyuncular. Herkesi gerginleştiren bir hal var, gerginlik yapabileceklerini yaptırmayan bir davranış biçimine sokuyor. Sonuçta bu bir gerçek ve bununla baş etmesini öğrenmek zorundayız." şeklinde konuştu.

DEMBA BA AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, "Demba Ba ile yolların ayrılması takımı nasıl etkiler?" sorusuna, "Zaman bunu gösterecek, öteki taraftan da hiçbir tasarruf olumsuz olacağı düşünülerek yapılmaz. İşin doğasına aykırı, hem Demba Ba hem de kulübümüz için hayırlı olmasını, iki taraf için de iyiliklere vesile olmasını diliyorum." yanıtını verdi.

Kocaman, "Demba Ba'nın sözleşmesi mi feshedildi, yoksa kadro dışı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sözleşmesi feshedildi diye biliyorum. Bu konu tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum. Sosyal medya bir tarafıyla beslenme platformu, bir tarafından da kirliliğin anası gibi kötülüklerle dolu. Saçmalık ve aptalca şeylere kamuoyunun dikkat etmemesini rica ediyorum. Bu tamamen teknik anlamda benim tercihim, başka bir şey değil. Başka taraflara götürülmesi kadar aptalca bir durum yok. Bunların uzağında yaşamaya çalışıyorum, insanlara zarar gelsin de istemiyorum ama ben de bu anlamda aptalca şeylerle zarar görmek istemiyorum. Salak, aptalca taraflara gitmezse iyi olur. Bu tamamen teknik hayata ve futbola bakışımla ilgili bir şey. Sadece Demba Ba ile ilgili değil pek çok oyuncuyla ilgili karar vermek zorundayım, bazen olumlu bazen olumsuz olabiliyor. Bu işin doğasında var."