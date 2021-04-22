Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir küme düşme hattında kritik Kasımpaşa deplasmanında (CANLI)
Giriş Tarihi: 22.4.2021 18:24 Son Güncelleme: 22.4.2021 18:26

küme düşme hattında kritik deplasmanında (CANLI)

Başakşehir küme düşme hattında kritik Kasımpaşa deplasmanında CANLI

'in 36. haftasının son maçında , kendi evinde 'i ağırlıyor. Küme düşme hattında yer alan iki takımın kritik karşılaşması, alt sıraları yakından ilgilendiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 36. haftasının son maçında Kasımpaşa, kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Küme düşme hattında yer alan iki takımın kritik karşılaşması, alt sıraları yakından ilgilendiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan Abdullah Bora Özkara üstleniyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon kötü gidişatına devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybeden Aykut Kocaman ve öğrencileri, 33 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa ise 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, Başakşehir karşısında mutlak galibiyet arıyor.

CANLI SKOR | Kasımpaşa - Başakşehir

Karşılaşmanın canlı anlatımını takip etmek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son dakika | Yoğun bakımdan üzen koronavirüs haberi: Tablo değişti, 16 - 28 yaş arası gençler...
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile 23 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi! İşte 23-24-25 Nisan tam kapanma detayları!
Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
Son dakika | Türkiye'ye flaş uyarı: İstanbul 45 dereceyi görecek
Koronavirüs desteklerinde son dakika kararı: Başkan Erdoğan açıkladı...
Son dakika haberi: THODEX kripto para borsası vurgununda şok detaylar! CEO Faruk Fatih Özer'in nereye kaçtığı ortaya çıktı...
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir küme düşme hattında kritik Kasımpaşa deplasmanında (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA