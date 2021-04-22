Başakşehir küme düşme hattında kritik Kasımpaşa deplasmanında (CANLI)

Süper Lig'in 36. haftasının son maçında Kasımpaşa, kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Küme düşme hattında yer alan iki takımın kritik karşılaşması, alt sıraları yakından ilgilendiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan Abdullah Bora Özkara üstleniyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, bu sezon kötü gidişatına devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybeden Aykut Kocaman ve öğrencileri, 33 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa ise 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, Başakşehir karşısında mutlak galibiyet arıyor.

CANLI SKOR | Kasımpaşa - Başakşehir

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.