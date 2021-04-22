Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Yapılan algı art niyetlidir

Ahmet Nur Çebi: "Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum."

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın kötü oynadığı yönündeki algıların son bulması gerekiyor. Camiamıza sesleniyorum, bu algılara gelmeyin. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz"