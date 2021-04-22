Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Yapılan algı art niyetlidir
Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:12 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:36

Son dakika: Başkanı 'den flaş açıklama: Yapılan algı art niyetlidir

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Yapılan algı art niyetlidir

Son dakika haberi: Başkanı , gündeme dair basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Çebi konuşmasında "Son 2 haftada yaşadığımız puan kayıpları sonrasında kamuoyunda şampiyon olamayacağımız yönündeki algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz" dedi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol gündemine dair düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: "ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIMIZ SÖYLEMLERİ ART NİYETLİDİR"

Ahmet Nur Çebi: "6 puan gerimizdeki takımın şampiyon olacağına dair haberler çıkarken, bizim liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir."

Ahmet Nur Çebi: "Kimsenin şüphesi olmasın bu sezon şampiyon Beşiktaş olacaktır. 13. sırada yer alırken de bunu söylüyordum lideriz yine bunu söylüyorum."

Ahmet Nur Çebi: "Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum."

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın kötü oynadığı yönündeki algıların son bulması gerekiyor. Camiamıza sesleniyorum, bu algılara gelmeyin. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz"

"TFF VE MHK'NIN BİR TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINA İNANMIYORUM"

Ahmet Nur Çebi: "TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz."

Ahmet Nur Çebi: "Oldukça sıkıntını bir süreç yaşıyoruz, pandemi süreci. 21 takımlı bir lig ve sıkıntılı bir durum. Düşme hattındaki birçok takımın şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Düşme hattındaki Başakşehir'in son oynadığı oyuna bakıyorsunuz, ilginç gelişmeler..."

Ahmet Nur Çebi: "Biz 3 puan öndeyiz ve lideriz. Sezon başında küme düşeceğimizi söyleyenler oldu ama ben şampiyon olacağımıza inanıyordum. Hocama ve futbolcularıma güveniyordum. Şu an Beşiktaş'a zarar vermek için algı yapılıyor. Rakiplerimiz önde olsaydı şampiyon ilan edilirdi."

"DEMBA BA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİNCE BEN DE ŞOK OLDUM"

Çebi: "Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Dün sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli."

"ABOUBAKAR'IN OPSİYONU BEŞİTAKŞ'A AİTTİR"

Ahmet Nur Çebi: "Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratın ben yaptım, bizim futbolcumuzdur ve gelecek sezon da takımda kalacaktır. Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim"

"ABOUBAKAR İSTERSE BİZİMLE KALACAK"

Çebi: "Aboubakar Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak. Ayrıca Aboubakar'la da Aboubakar olmadan da şampiyon olacak gücümüz var. Ancak bilinsin ki biz istersek Aboubakar bizimle kalacak."

Çebi: "Aboubakar'ın maaşını beğenmediği için maça çıkmadığı iddiası da gerçek değildir"

Ahmet Nur Çebi: "Bugün Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusuna 1 aylık borcu bile yoktur. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır"

"GHEZZAL VE ROSİER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Çebi: Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Yapılan algı art niyetlidir
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