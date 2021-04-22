Beşiktaşlı futbolcular son 2 haftada tel tel döküldü!

Sergen Yalçın ile birlikte bu sezonun en etkili takımlarından birisi olan Beşiktaş, ligde 72 puanla zirvede yer alıyor. Sezon sonunda şampiyonluk için favori görülen siyah-beyazlılar, son 2 haftada oynadığı Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında alınan beraberlikle kan kaybetti.
Şampiyonluk mücadelesini zora sokan Beşiktaş'ta futbolcular, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında adeta tel tel döküldü. Her iki maçta da iyi bir performans ortaya koyamayan Beşiktaşlı futbolcular, sezonun en kötü performans değerlerine imza attı.
Aboubakar: Sivas karşısında 45 dakika sahada kalan Kamerunlu, mücadeleyi şut atamadan tamamladı. Bir kez bile dripling denemesinde bulunmazken, isabetli pas sayısı 5, top kaybı sayısı ise 10 oldu.
Cyle Larin: Sivas maçını tek isabetli şutla bitirdi. Kanatta görev almasına rağmen bir orta bile yapamadı. Larin'in kilit pas, dripling, top çalma, geriye koşu değerleri de sıfırda kaldı. Ankaragücü maçında da ne isabetli orta yaptı ne de kilit pas verdi.
Josef de Souza: Brezilyalı girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kaybederken, tek dripling denemesini de başaramadı. Şut, kilit pas, orta, top çalma değerlerinde dibi gören Josef, Ankaragücü maçında ise 6 uzun topun 5'ini rakibe atıp, bir kez top çalabildi.
Dorukhan Toköz: Sivasspor maçında 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Dorukhan, kilit pas, orta, şut, geriye koşu karnelerinde sıfırdı. Ankaragücü karşılaşmasında ise 14 dakikada sadece 4 kez topa dokunabilmişti.
Adem Ljajic: Sivas'ta 20 dakika süre alan Ljajic, yaptığı 5 ortayı da rakiplerine gönderdi. Maçı şut atamadan bitiren Beşiktaşlı oyuncu, aynı zamanda tek dripling ve hava topu mücadelesi denemesinde de başarılı olamadı.
Gökhan Töre: 20 dakika sahada kaldığı Sivas maçında şut, dripling, hava topu kazanma, orta, pas arası ve top çalma değerlerinde hiç etkili olamadı. Ankaragücü maçında ise 18 dakika sahada kalıp sadece 6 kez topa dokunabildi.
Kevin N'Koudou: Aboubakar'ın sakatlanması sonrası 45 dakika forma giyen N'Koudou, Sivasspor karşısında isabetli şut, isabetli orta, hava topu kazanma, top çalma ve geriye koşu karnelerinde sıfırda kaldı. Fransız yıldız, Ankaragücü'ne karşı 5 ortasını da hatalı göndermiş, bir penaltı kaçırarak, tek bir top çalma bile yapmadan maçı bitirmişti.
GHEZZAL'IN ORTASI YOK!
Bernard Mensah: Sivasspor karşısında yeterli süreyi alamayan, Ankaragücü maçında ise 67 dakika sahada kalan Mensah, oyuna sonradan girmesine rağmen geri çıkmış ve isabetli şut, kilit pas, hava topu gibi kritik değerlerde verimli olamamıştı.
Rachid Ghezzal: Ligin asist kralı olan Ghezzal da performansını düşürenler arasına girdi. Sivas maçında 70. dakikada kenara gelen oyuncu, isabetli orta yapamadan mücadeleyi tamamlarken, sadece bir kez rakiplerinin ayağından top çaldı.
Atiba Hutchinson: Sivasspor'a karşı 90 dakika boyunca kilit pas, şut, dripling, hava topu, atak uzaklaştırma, pas arası değerlerinde çok kötüydü.
ABOUBAKAR'IN UMUDU DERBİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, 4 maçlık aranın ardından yeniden takıma döndüğü Sivas'ta bir kez daha sakatlık yaşadı. Dün MR'a giren golcü futbolcunun sağ uyluk üst adalesinde kanama ve öden tespit edildi. Cenk Tosun'un yokluğunda büyük ihtiyaç duyulan tecrübeli futbolcu, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçırıyor.
Hatayspor'a karşı forma giymesi ise geri dönüş sürecinde tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak şüpheli şeklinde değerlendiriliyor. Aboubakar'ın ligin bitimine 3 hafta kala oynanacak olan Galatasaray derbisinde ise kesin olarak kadroda yer alacağı belirtildi.