Beşiktaşlı futbolcular son 2 haftada tel tel döküldü!

Cyle Larin: Sivas maçını tek isabetli şutla bitirdi. Kanatta görev almasına rağmen bir orta bile yapamadı. Larin'in kilit pas, dripling, top çalma, geriye koşu değerleri de sıfırda kaldı. Ankaragücü maçında da ne isabetli orta yaptı ne de kilit pas verdi.