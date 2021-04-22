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Giriş Tarihi: 23.4.2021 00:39 Son Güncelleme: 23.4.2021 00:56

ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!

SABAH.COM.TR SPOR
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında , King Power'da küme düşme hattında mücadele eden Albion'ı konuk etti. Hem üst sıraları hem de alt sıraları yakında ilgilendiren mücadelede, Leicester City 3 puanı 3 golle aldı. Milli takım savunmasının bel kemikleri ve 'nun karşı karşıya geldiği maçta, 'dan WBA'ya kiralanan Diagne'de ilk 11'de başladı. Diagne ile ilk kez karşı karşıya gelen Çağlar Söyüncü, dikkat çeken bir detaya imza attı.

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasını ve küme düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Milli takımın vazgeçilmez iki oyuncusu olan Çağlar Söyüncü ve Okay Yokuşlu'nun karşı karşıya geldiği mücadelede, devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Diagne'de ilk 11'de başladı.

Dünya Kupası Eleme maçlarında A Milli Futbol Takımımın Norveç'e karşı oynadığı karşılaşmada, dünya futbolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Haaland'a göz açtırmayan Çağlar Söyüncü, fiziğiyle üstünlüğünü kabul ettirmişti.

ÇAĞLAR'A BOYUN EĞDİ

Transferi sonrasında fizik üstünlüğüyle Premier Lig'de adından söz ettiren isimlerden birisi haline gelen Diagne'ye karşı oldukça üstün bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü, maç boyunca golcü oyuncuyla girdiği ikili mücadeledelerden galip çıktı.

Çağlar Söyüncü'ye karşı hücum eden Diagne, 61. dakikada oyundan alındı. Leicester City kalesine karşı etkili pozisyonlara girmekte oldukça zorlanan WBA'da Diagne'nin Çağlar Söyüncü'ye karşı girdiği birçok ikili mücadelede boyun eğmesi maça damga vuran detaylardan birisi oldu.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı.

Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.

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Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
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