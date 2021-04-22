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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:08

Lyon'da ilk maçına çıktı!

İHA
Cenk Özkaçar Lyon'da ilk maçına çıktı!

Sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki stoper , çeyrek finalinde Lyon'un 'ya 2-0 yenildiği maçta ilk kez Lyon forması giydi.

Sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, takımıyla ilk maçına kupadaki Monaco karşılaşmasında çıktı. Özkacar, bundan sonraki hedefinin gelişimine devam ederek, takımına katkı sağlayıp, Türkiye'yi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Sezon başında Altay'dan Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Türk futbolcu Cenk Özkacar, takımı ile ilk maçına çıktı. Lyon'un Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil oldu.

Genç defans oyuncusu böylece Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu oldu. Bununla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cenk Özkaçar Lyon'da ilk maçına çıktı!
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