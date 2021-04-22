Fatih Terim'e ultrAslan'dan istifa çağrısı! 'Son bir hizmet...'

Son dakika... Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da sular durulmuyor. Beşiktaş'ın Sivasspor ile berabere kaldığı haftada evinde Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, rakibiyle berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti. 1 puanı son dakikada Emre Akbaba ile kurtaran sarı-kırmızılılar, futbol olarak da bekleneni veremedi.
Şamnpiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Fatih Terim oldu. Daha önce Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden ultrAslan, Trabzonspor maçının ardından ise deneyimli hoca ve teknik kadronun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.
UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Twitter'dan yaptığı istifa çağrısı ultrAslan'ın resmi Twitter adresinden de retweet edilerek desteklendi.
Şirin şu paylaşımı yaptı: "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."
Şirin'in açıklamalarının ardından taraftarlar adeta ikiye bölündü. UltrAslan'a destek verenlerden fazla tepki geldi. Tepki tweetlerinin ardından ise Sebahattin Şirin'den bir paylaşım daha geldi.
Milyonlarca Galatasaray taraftarının da kendisi gibi düşündüğünü belirten Şirin'in paylaşımı şöyle: