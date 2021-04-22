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Giriş Tarihi: 22.4.2021 08:59 Son Güncelleme: 22.4.2021 09:16

Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngiliz ekiplerinden rekor teklif...

Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngiliz ekiplerinden rekor teklif...

Fenerbahçe'nin devre arasında Güney Kıbrıs ekibi 'dan 2 miyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Attila Szalai'nin değeri her geçen gün katlanıyor. Macar savunmacı, geldiğinden beri sergilediği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. İngiltere ekipleri, Szalai için rekor rakamları gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai kıymete bindi. Macar stoperin birkaç ayda gösterdiği performans Avrupa transfer piyasasına girmesini sağladı. Sadece 2 milyon euro bedelle takıma dahil edilen 23 yaşındaki savunma oyuncusu için rekor rakamlar konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan Macar stoper Szalai için transfer iddialarının sonu gelmiyor.

İngiliz basının iddiasına göre Premier Lig ekibi Leicester City'nin Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Haberde Newcastle United ve Aston Villa'nın da 23 yaşındaki stoper için girişimde bulunacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin de Attila Szalai'nin yüksek performansı nedeniyle en az 20-25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

23 yaşındaki savunmacı, 3 aydır giydiği Sarı-lacivertli formayla ligde 15, kupada ise 1 maça çıktı. Szalai bu maçlarda 2 de gol attı.

Daha önce Türkiye'den bir yurt dışı takımına giden en pahalı furbolcu unvanı ise 2018'de Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a 22.5 milyon euro bedelle transfer olan Cenk Tosun ait.

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Fenerbahçe'ye Szalai piyangosu! İngiliz ekiplerinden rekor teklif...
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