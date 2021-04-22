Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nin konuğu Çaykur Rizespor
Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:59

'nin konuğu

AA
Gençlerbirliği'nin konuğu Çaykur Rizespor

'de 37. haftanın heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Ankara'daki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor.

Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı
Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
İklim Zirvesi başlıyor! Başkan Erdoğan 40 lidere hitap edecek
Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."
Son dakika: Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi sözleri! "Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası..."
Son dakika haber: Thodex kripto para borsasında neler oluyor? Uzman isimlerden Thodex ile ilgili dikkat çeken açıklamalar
Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nin konuğu Çaykur Rizespor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA