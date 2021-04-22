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Giriş Tarihi: 22.4.2021

Muslera: Pes etmemeliyiz

Muslera: Pes etmemeliyiz
G.SARAY kaptanı Fernando Muslera yarıştan kopmayacaklarını belirtti. Trabzonspor karşısında kayıptan çok 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, şunları söyledi: "3 puan istiyorduk. Rakibimiz puan kaybetmişti. Dürüst olmak gerekirse 1 puan kazandık. Fırsat bundan sonra da gelecektir, son saniyeye kadar devam gitmeliyiz. Pes etmemeliyiz."

Arda: Hocamız anlatıyor ama sahaya yansımıyor
FATİH Terim ile yedek kulübesinde durum değerlendirmesi yapan Arda Turan, maçın ardından bu konuşmalara değindi. 'Hoca, gecesini gündüzünü G.Saray'a veren biri' diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti: "Fatih hoca, kariyerimdeki en çalışkan teknik direktörlerden biri. Çok üzülüyor. Maçın analizini en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı hissediyor. Takım kaptanları olarak asla pes etmemeliyiz. Ne olursa olsun devam edeceğiz."

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Muslera: Pes etmemeliyiz
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