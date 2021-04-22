Muslera: Pes etmemeliyiz

G.SARAY kaptanı Fernando Muslera yarıştan kopmayacaklarını belirtti. Trabzonspor karşısında kayıptan çok 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, şunları söyledi: "3 puan istiyorduk. Rakibimiz puan kaybetmişti. Dürüst olmak gerekirse 1 puan kazandık. Fırsat bundan sonra da gelecektir,son saniyeye kadardevam gitmeliyiz. Pes etmemeliyiz."
Arda: Hocamız anlatıyor ama sahaya yansımıyor
FATİH Terim ile yedek kulübesinde durum değerlendirmesi yapan Arda Turan, maçın ardından bu konuşmalara değindi. 'Hoca, gecesini gündüzünüG.Saray'a veren biri' diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti: "Fatih hoca, kariyerimdeki en çalışkan teknik direktörlerden biri. Çok üzülüyor. Maçın analizini en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. İnsan evindeüzüntü yaşayınca farklı hissediyor. Takımkaptanları olarak asla pes etmemeliyiz.Ne olursa olsun devam edeceğiz."