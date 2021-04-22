Muslera: Pes etmemeliyiz

G.SARAY kaptanı Fernando Muslera yarıştan kopmayacaklarını belirtti. Trabzonspor karşısında kayıptan çok 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, şunları söyledi: "3 puan istiyorduk. Rakibimiz puan kaybetmişti. Dürüst olmak gerekirse 1 puan kazandık.Pes etmemeliyiz."FATİH Terim ile yedek kulübesinde durum değerlendirmesi yapan Arda Turan, maçın ardından bu konuşmalara değindi.diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti: "Fatih hoca, kariyerimdeki en çalışkan teknik direktörlerden biri. Çok üzülüyor. Maçın analizini en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz.