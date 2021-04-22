Rakamlar her şeyi anlatıyor

igde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk mücadelesini zora sokan Beşiktaş'ta futbolcular, Ankaragücü veABOUBAKAR: Sivas karşısında 45 dakika sahada kalan Kamerunlu, mücadeleyi şut atamadan tamamladı. Bir kez bile dripling denemesinde bulunmazken, isabetli pas sayısı 5, top kaybı sayısı ise 10 oldu.CYLE LARIN: Sivas maçını tek isabetli şutla bitirdi. Kanatta görev almasına rağmen bir orta bile yapamadı. Larin'in kilit pas, dripling, top çalma, geriye koşu değerleri de sıfırda kaldı.JOSEF DE SOUZA: Brezilyalı girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kaybederken, tek dripling denemesini de başaramadı.Ankaragücü maçında ise 6 uzun topun 5'ini rakibe atıp, bir kez top çalabildi.DORUKHAN TOKÖZ: Sivasspor maçında 5 ikili mücadeleninkarnelerinde sıfırdı. Ankaragücü karşılaşmasında ise 14 dakikada sadece 4 kez topa dokunabilmişti.ADEM LJAJIC: Sivas'ta 20 dakika süre alan Ljajic, yaptığı 5 ortayı da rakiplerine gönderdi. Maçı şut atamadan bitiren Beşiktaşlı oyuncu,GÖKHAN TÖRE: 20 dakika sahada kaldığı Sivas maçında şut, dripling, hava topu kazanma, orta, pas arası ve top çalma değerlerinde hiç etkili olamadı. Ankaragücü maçında iseKEVIN N'KOUDOU: Aboubakar'ın sakatlanması sonrası 45 dakika forma giyen N'Koudou, Sivasspor karşısında isabetli şut, isabetli orta, hava topu kazanma, top çalma ve geriye koşu karnelerinde sıfırda kaldı.BERNARD MENSAH: Sivasspor karşısında yeterli süreyi alamayan, Ankaragücü maçında ise 67 dakika sahada kalan Mensah, oyuna sonradan girmesine rağmen geri çıkmış ve isabetli şut, kilit pas, hava topu gibi kritik değerlerde verimli olamamıştı.RACHID GHEZZAL: Ligin asist kralı olan Ghezzal da performansını düşürenler arasına girdi. Sivas maçında 70. dakikada kenara gelen oyuncu, isabetli orta yapamadan mücadeleyi tamamlarken, sadece bir kez rakiplerinin ayağından top çaldı.ATIBA HUTCHINSON: Sivasspor'a karşı 90 dakika boyuncadeğerlerinde çok kötüydü.BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, 4 maçlık aranın ardından yeniden takıma döndüğü Sivas'ta bir kez daha sakatlık yaşadı. Dün MR'a giren golcü futbolcunun sağ uyluk üst adalesinde kanama ve öden tespit edildi. Cenk Tosun'un yokluğunda büyük ihtiyaç duyulan tecrübeli futbolcu, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçırıyor. Hatayspor'a karşı forma giymesi ise geri dönüş sürecinde tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak şüpheli şeklinde değerlendiriliyor. Aboubakar'ın ligin bitimine 3 hafta kala oynanacak olan Galatasaray derbisinde ise kesin olarak kadroda yer alacağı belirtildi.