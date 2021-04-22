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Giriş Tarihi: 22.4.2021 18:00 Son Güncelleme: 22.4.2021 18:03

'dan 53 dakikada 3 asist! Kariyerinde ilk...

Salih Uçan'dan 53 dakikada 3 asist! Kariyerinde ilk...

'in 36. haftasında , kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü ağırladı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Alanyaspor, maçta 2-1 geriye düştükten sonra geri dönmesini bildi ve maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmada 3 asistle oynayan , Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 3 asist birden yaptı.

Süper Lig'de bu sezonun transfer gözdelerinden birisi olan Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezon için kadrosuna katmak istediği ilk isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor formasıyla 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden birisi olan Salih Uçan, bu sezon takımıyla çıktığı 36 maçta 3 gol katkısı yaptı.

Orta sahada Çağdaş Atan'ın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Salih Uçan, 36. haftada oynanan Gaziantep maçına da ilk 11'de başladı. Zorlu mücadelede 1-0 geriye düşen Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Alanyaspor'un 3 golüne de imza atan Salih Uçan, Süper Lig kariyerinde ilk kez 1 maçta 3 asist birden yaptı. Mayıs 2017'den (Olcan Adın vs Alanyaspor) bu yana bunu başaran ilk yerli oyuncu oldu.

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Salih Uçan'dan 53 dakikada 3 asist! Kariyerinde ilk...
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