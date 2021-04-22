Salih Uçan'dan 53 dakikada 3 asist! Kariyerinde ilk...

Süper Lig'de bu sezonun transfer gözdelerinden birisi olan Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezon için kadrosuna katmak istediği ilk isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor formasıyla 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden birisi olan Salih Uçan, bu sezon takımıyla çıktığı 36 maçta 3 gol katkısı yaptı.

Orta sahada Çağdaş Atan'ın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Salih Uçan, 36. haftada oynanan Gaziantep maçına da ilk 11'de başladı. Zorlu mücadelede 1-0 geriye düşen Alanyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Alanyaspor'un 3 golüne de imza atan Salih Uçan, Süper Lig kariyerinde ilk kez 1 maçta 3 asist birden yaptı. Mayıs 2017'den (Olcan Adın vs Alanyaspor) bu yana bunu başaran ilk yerli oyuncu oldu.