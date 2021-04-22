Fatih Terim yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, dün akşamki Trabzonspor maçının ardından şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. İlk yarıda pozisyon bulamayan Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk isabetli şutunu 80. dakikada buldu. Luyindama'nın hatası sonrasında Edgar'ın müthiş golüyle öne geçen Trabzonspor, Emre Akbaba'nın 90+5'teki golüne engel olamadı. Maç sonunda Fatih Terim ve Luyindama'ya eleştiriler vardı. İşte son dakika Galatasaray haberleri…
BÜLENT TİMURLENK: 'SAHAYA ÇIKAN 11 PROBLEMDİ!'
Trabzonspor iki kafa pasıyla Bakasetas'ı pozisyona soktuğunda da Djaniny ve Nwakaeme'nin kafalarında direkten dönen topta da ve Edgar'ın golünü getiren ortada da Galatasaray'ın problemi sahaya çıkan 11'indeydi.
Tüm eksikleriyle beraber Emre Kılınç, Kerem, Saracchi'li takım, yüksek toplarda sıkıntı çekecekti. Sakatların yokluğu her takım için mühimdir ama saha içinde yokları oynayan oyuncularınızın sayısı fazlaysa ve karşınızdaki rakip Göztepe değil de Trabzonspor ise işiniz zorlaşır.
Dün 45'te kenara gelen Feghouli, iki maçtır iyi oynayan, dün sakatlanıp çıkan Gedson ve ilk yarıdaki pozisyonu gereği Babel ve Emre Kılınç etkisiz elemanlardı.
Trabzonspor'un sıkıntısı belli... Sakatlıktan dönen Ekuban'ı fazla oyuna sokamadılar ve G.Saray'ı karşılayan orta saha ikilisi rakip sahada çoğalmayı sağlamayınca akan oyunda golü bulmakta geciktiler. Yine de ilk devre biterken ev sahibi ekibin çerçeveyi bulamadığı oyunda, pozisyonlar Avcı'nın takımından geldi.
İkinci yarıda Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Babel sola, Halil santrfora, Kerem sağa geçtiğinde Trabzon da önde baskıyı biraz azaltınca Terim'in takımı tabelayı değiştirecek oyunu 10-15 dakikalık bir dilimde oynamaya başladı. Avcı, o dakikalarda değişikliği tercih etmezken, Edgar'ın oyunu, G.Saray'ın bütün hesaplarını altüst etti.
G.Saray adına son dakikada gelen gol ve 1 puan da yarıştan kopmak anlamına geliyor. Sonuçta G.Saray, F.Bahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 6 puan arkasında son 6 haftaya giriyor. Bu beraberlikle erken sezon yaptılar. Gerçek sezon finali evinde Rize'ye kaybettiği maçtı.
ERMAN TOROĞLU: 'ÇIKIYORLAR HAKEM DE HAKEM! BIRAKIN BU İŞLERİ…'
Sahada direk pozisyonundan başka bir şey var mı? Yok. Galatasaray şampiyonluğa oynuyor ama sahada bir şey yok! Tam bir kabız futbolu, inanamıyorum ya!
Sıkıcı futbol diyoruz "Pandemi var, taraftar yok" diyorlar. İngiltere'de, Almanya'da pandemi yok mu? Çıkıyorlar, hakem de hakem. Ya bırakın bu işleri! Hâlâ eskide kalmışsınız. Hâlâ 1800'lerdeki şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. Biraz top oynayın ya!
Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray 'şampiyonluğa adayım' diyor. Sivasspor Beşiktaş maçını seyrediyorum, bir şey yok, GalatasarayTrabzonspor maçını izliyorum, bir şey yok. Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil! Allah, Türkiye'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem.
Galatasaray 1 puanı Muslera sayesinde aldı. Muslera 1 puanın iyi olduğunu söyleyerek haklı. Çocuk yırtındı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sürekli "Bu hakemi bize vermeyin" diyor. MHK de doğrusunu yaparak "Al sana hakem" diyor.
AHMET ÇAKAR: 'EĞER GALATASARAY KAZANSAYDI…'
Kim ne derse desin dün gece Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ciddi bir fırsat tepti. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında berabere kalarak 2 puan kaybetmişti. Kazansalardı şampiyonluk yarışında çok ciddi avantaj yakalayacaklardı ama ortaya konan futbola baktığımızda maçın hakkı tipik bir beraberlikti.
Karşılaşmaya baktığımızda ne Galatasaray ne de Trabzonspor'un çok ciddi anlamda net pozisyonu var diyemeyiz. Belli oranda mücadele var. Belli oranda taktik varyasyon var ama hepsi bu. İkinci yarıda atılan Edgar Ie'nin golüne, Emre Akbaba son dakikada cevap vermeseydi Galatasaray adına her şey bitmiş olacaktı.
Ama puan tablosundaki duruma baktığımızda Emre Akbaba'nın golüyle gelen beraberlik bile sarı-kırmızılı takım için çok iyi değil. Çünkü ligin sonu yaklaşıyor, Galatasaray iyi oynamıyor ve puan farkı belli. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 'ne kadar puan alırsam o kadar iyidir' felsefesine devam ediyor. Trabzonspor gibi takımın Galatasaray karşısında 1 puan alması kötü değil ama daha iyisini yapabilecek bir kadrosu var. Maç öncesi Galatasaray yönetimi, sırf laf olsun diye, sırf maçın hakemini baskı altına almak uğruna Mete Kalkavan'dan şikayetçi oldu.
Bu dünya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Maça bakıyoruz, Mete Kalkavan kötü müydü? Asla değildi bilakis çok iyiydi. Tüm mevcut kurallar, tüm takdir hakları Mete Kalkavan için vız geldi, tırıs gitti.
Galatasaray taraftarları ilk 45 dakikayı izlerken benim takımım, Trabzonspor'u yener inancında değildi. Çünkü Galatasaraylı oyuncular kazandıklarında şampiyonluk yarışının süreceğini bildiği halde maç boyu o ciddiyete bürünemedi. Terim'in kadro darlığı nedeniyle zorunlu olarak sahaya sürdüğü 11'in oyun aklı ve kalitesi Trabzonspor'u geçmeye yetmedi. Abdullah Avcı bir sistem hocasıdır ve Trabzonspor haftalardır deplasmanda kaybetmiyor.
Rakibe göre nasıl önlem alacaklarını, nasıl doğru pozisyonda olacaklarını çok iyi biliyorlar. Galatasaray, Trabzonspor'un oyun düzenini bir türlü bozamadı. Babel'in isteği, Taylan'ın çalışkanlığı Galatasaray'ı taşımaya yetmedi. Fernandes ve Feghouli ikilisi oyundan çıkana kadar sıfır katkı yaptılar. G.Saraylı oyuncular, saha içerisinde organize olamadıkları için hücumda çoğalamadılar. Dolayısıyla ilk yarıda pozisyon bile üretmediler. Emre Akbaba ve Halil girdikten sonra Galatasaray kendini dengeledi. Trabzon kalesine çok daha fazla adamla gitmeye başladı ama son vuruşlarda etkili değillerdi.
Çünkü Trabzon G.Saray'a geniş alan vermedi. Luyindama bu sezon hatalarıyla üç maçta dokuz puan kaybettirdi. Galatasaray'ın stoperinde oynayan adam, topu nereye keseceğini bilmez mi? Topu rakibin karşılama yerine vuruyor. Geldiği gibi vursa, şov yapmasa Edgar golü atamayacak. Terim yapmış oldukları değişimle maça başlasaydı, G.Saray belki de ilk 45'i mahkum oynamazdı. G.Saraylı oyuncuların maç boyu en güzel yönü yenilen gole gösterdikleri tepkiydi. 90+5'te Emre Akbaba'nın attığı gol, Galatasaray'a sadece bir puan getirmedi, Trabzon ile de arasında olan puan farkının kapanmasını engelledi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: 'HALİL DERVİŞOĞLU'NUN TARZINI BEĞENDİM!'
Futbol kalitesi düşük, son 25 dakikaya kadar temposuz bir maç izledik. İlk devrede Galatasaray, pozisyon üretemedi. Kopuk kopuk yaptıkları atak girişimleri, rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında etkili olamadı. Trabzonspor ise pas yaparak 3. bölgeye yaklaşıyor ama onlar da tedbiri elden bırakmayan Galatasaray'ın savunması karşısında istedikleri aksiyonları yapamıyorlardı. İlk yarıda hatırda kalan Trabzonspor'un bir şutunda Muslera'nın kurtarışı, bir de Nwakaeme'nin yakından kafayla direğe nişanladığı top.
İkinci yarıda Terim, Feghouli'nin yerine Halil'i aldı. İkinci yarının ilk bölümü yine ilk yarının benzeriydi. Daha sonra Galatasaray riski artırdı. Bu da Trabzonspor'a istediği alanı açtı. Sonuçta Edgar Ie'nin güzel golüyle Trabzonspor öne geçti.
Sonrasında Galatasaray risk alarak gol aramaya başladı. Terim, tüm hamleleri denedi. Trabzonspor bu bölümde etkili bir kontratak yapamadı, sadece iyi savunma yapıyordu. Ama uzatmanın son dakikasında Galatasaray beraberliği sağladı.
Eğer dün G.Saray 3 puan kaybetseydi şampiyonluk şansı biteceği gibi, ikincilik de zora girecekti. Son anda gelen 1 puan ileride maçlar için az da olsa bir ümit oldu.
Futbolcuların genel performansı iyi değildi. Ben en çok Saracchi ile Halil'i beğendim. Terim'in Halil'de ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü Halil'in değişik bir tarzı var ve oynatan ve oynayan santrfor rolünde katkılı. Trabzonspor'dan da en çok Serkan'ı beğendim.
Avcı'ya önemli eleştirim var, futboldan kopmuş Afobe'yi oyuna almanın ne anlamı vardı. A.Ömür'ün de tekrar dönmesine de çok sevindim.
İSKENDER GÜNEN: TOP KAYIPLARI BAŞINA İŞ AÇTI!
Top kayıpları başına iş açtı Son 4 maçta alınan beraberliklerde eğer istenilen sonuçlar ortaya çıksaydı herhalde bu maçın Trabzonspor için önemi çok daha farklı olabilirdi. Pandemi sürecinde yoğun maç trafiğinde ligin sonuna doğru fiziksel anlamda düşüşler yavaş yavaş çıkmaya başladığı için tempo oyunda çok fazla yükselemedi. Aynen dün olduğu gibi… Kontrollü bir oyundaki ilk yarıda gole daha yakın taraf Trabzonspor'du. Nwakaeme'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. Geçtiğimiz haftalara göre Trabzonspor orta alanda daha olumlu bir oyun ortaya koydu.
Bunun en büyük nedeni de uzun bir sakatlık dönemi sonrasında Berat'ın ve son haftalardaki artan performansıyla Baker'ın aralarındaki uyumuydu. Özellikle Baker savunmadan aldığı her topu olumlu kullanarak öne çıkan isim oldu. Önde ise Nwakaeme ve Ekuban'ın etkisizliğinde Djaniny en etkili isimdi. 60. dakikadan sonra ise rakip alanda Trabzon, top kayıplarını fazla yaptığı için ve de geri dönüşlerde geç kaldığından sorunlar ortaya çıktı. G.Saray ilk yarıya göre daha fazla atakta bulundu.
Ama dönen topu iyi takip eden Egdar'ın vuruşu ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri doğru bir tercihti. Fakat hiç gereği yokken ceza yayında yapılan faul sonucunda 3 puandan ayrılacakları maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar. Önce Hatay ardından G.Saray maçlarında oyunun son dakikalarında yenilen gollerle kayıp olan 4 puan büyük kayıp.