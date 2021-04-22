BÜLENT TİMURLENK: 'SAHAYA ÇIKAN 11 PROBLEMDİ!'

Trabzonspor iki kafa pasıyla Bakasetas'ı pozisyona soktuğunda da Djaniny ve Nwakaeme'nin kafalarında direkten dönen topta da ve Edgar'ın golünü getiren ortada da Galatasaray'ın problemi sahaya çıkan 11'indeydi.

Tüm eksikleriyle beraber Emre Kılınç, Kerem, Saracchi'li takım, yüksek toplarda sıkıntı çekecekti. Sakatların yokluğu her takım için mühimdir ama saha içinde yokları oynayan oyuncularınızın sayısı fazlaysa ve karşınızdaki rakip Göztepe değil de Trabzonspor ise işiniz zorlaşır.