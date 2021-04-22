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Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:08 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:15

: derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

derbisinin ardından haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray bu sezon şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı Trabzonspor karşılaşmasının ardından usta spor yazarları derbiyi değerlendirdi. ’in kadro tercihleri eleştirilirken sarı kırmızılıların kesinlikle kazanması gereken maçtaki oyun Galatasaray taraftarını isyan ettirdi. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’ın yorumları da dikkat çekti. Galatasaray’ın yediği gol de eleştirilerin odak noktası oldu.

yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan , dün akşamki maçının ardından şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. İlk yarıda pozisyon bulamayan Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk isabetli şutunu 80. dakikada buldu. 'nın hatası sonrasında Edgar'ın müthiş golüyle öne geçen Trabzonspor, Emre Akbaba'nın 90+5'teki golüne engel olamadı. Maç sonunda Fatih Terim ve Luyindama'ya eleştiriler vardı. İşte

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

BÜLENT TİMURLENK: 'SAHAYA ÇIKAN 11 PROBLEMDİ!'

iki kafa pasıyla Bakasetas'ı pozisyona soktuğunda da Djaniny ve Nwakaeme'nin kafalarında direkten dönen topta da ve Edgar'ın golünü getiren ortada da 'ın problemi sahaya çıkan 11'indeydi.

Tüm eksikleriyle beraber Emre Kılınç, Kerem, Saracchi'li takım, yüksek toplarda sıkıntı çekecekti. Sakatların yokluğu her takım için mühimdir ama saha içinde yokları oynayan oyuncularınızın sayısı fazlaysa ve karşınızdaki rakip Göztepe değil de Trabzonspor ise işiniz zorlaşır.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Dün 45'te kenara gelen Feghouli, iki maçtır iyi oynayan, dün sakatlanıp çıkan Gedson ve ilk yarıdaki pozisyonu gereği Babel ve Emre Kılınç etkisiz elemanlardı.

'un sıkıntısı belli... Sakatlıktan dönen Ekuban'ı fazla oyuna sokamadılar ve G.Saray'ı karşılayan orta saha ikilisi rakip sahada çoğalmayı sağlamayınca akan oyunda golü bulmakta geciktiler. Yine de ilk devre biterken ev sahibi ekibin çerçeveyi bulamadığı oyunda, pozisyonlar Avcı'nın takımından geldi.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

İkinci yarıda 'da taşlar yerinden oynadı. Babel sola, Halil santrfora, Kerem sağa geçtiğinde Trabzon da önde baskıyı biraz azaltınca Terim'in takımı tabelayı değiştirecek oyunu 10-15 dakikalık bir dilimde oynamaya başladı. Avcı, o dakikalarda değişikliği tercih etmezken, Edgar'ın oyunu, G.Saray'ın bütün hesaplarını altüst etti.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

G.Saray adına son dakikada gelen gol ve 1 puan da yarıştan kopmak anlamına geliyor. Sonuçta G.Saray, F.Bahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 6 puan arkasında son 6 haftaya giriyor. Bu beraberlikle erken sezon yaptılar. Gerçek sezon finali evinde Rize'ye kaybettiği maçtı.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

ERMAN TOROĞLU: 'ÇIKIYORLAR HAKEM DE HAKEM! BIRAKIN BU İŞLERİ…'

Sahada direk pozisyonundan başka bir şey var mı? Yok. şampiyonluğa oynuyor ama sahada bir şey yok! Tam bir kabız futbolu, inanamıyorum ya!

Sıkıcı futbol diyoruz "Pandemi var, taraftar yok" diyorlar. İngiltere'de, Almanya'da pandemi yok mu? Çıkıyorlar, hakem de hakem. Ya bırakın bu işleri! Hâlâ eskide kalmışsınız. Hâlâ 1800'lerdeki şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. Biraz top oynayın ya!

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, 'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray 'şampiyonluğa adayım' diyor. Sivasspor Beşiktaş maçını seyrediyorum, bir şey yok, GalatasarayTrabzonspor maçını izliyorum, bir şey yok. Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil! Allah, Türkiye'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

1 puanı Muslera sayesinde aldı. Muslera 1 puanın iyi olduğunu söyleyerek haklı. Çocuk yırtındı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sürekli "Bu hakemi bize vermeyin" diyor. MHK de doğrusunu yaparak "Al sana hakem" diyor.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

AHMET ÇAKAR: 'EĞER GALATASARAY KAZANSAYDI…'

Kim ne derse desin dün gece Türk Telekom Stadı'nda ciddi bir fırsat tepti. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında berabere kalarak 2 puan kaybetmişti. Kazansalardı şampiyonluk yarışında çok ciddi avantaj yakalayacaklardı ama ortaya konan futbola baktığımızda maçın hakkı tipik bir beraberlikti.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Karşılaşmaya baktığımızda ne ne de 'un çok ciddi anlamda net pozisyonu var diyemeyiz. Belli oranda mücadele var. Belli oranda taktik varyasyon var ama hepsi bu. İkinci yarıda atılan Edgar Ie'nin golüne, Emre Akbaba son dakikada cevap vermeseydi Galatasaray adına her şey bitmiş olacaktı.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Ama puan tablosundaki duruma baktığımızda Emre Akbaba'nın golüyle gelen beraberlik bile sarı-kırmızılı takım için çok iyi değil. Çünkü ligin sonu yaklaşıyor, iyi oynamıyor ve puan farkı belli. , Abdullah Avcı yönetiminde 'ne kadar puan alırsam o kadar iyidir' felsefesine devam ediyor. Trabzonspor gibi takımın Galatasaray karşısında 1 puan alması kötü değil ama daha iyisini yapabilecek bir kadrosu var. Maç öncesi Galatasaray yönetimi, sırf laf olsun diye, sırf maçın hakemini baskı altına almak uğruna Mete Kalkavan'dan şikayetçi oldu.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Bu dünya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Maça bakıyoruz, Mete Kalkavan kötü müydü? Asla değildi bilakis çok iyiydi. Tüm mevcut kurallar, tüm takdir hakları Mete Kalkavan için vız geldi, tırıs gitti.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

taraftarları ilk 45 dakikayı izlerken benim takımım, 'u yener inancında değildi. Çünkü Galatasaraylı oyuncular kazandıklarında şampiyonluk yarışının süreceğini bildiği halde maç boyu o ciddiyete bürünemedi. Terim'in kadro darlığı nedeniyle zorunlu olarak sahaya sürdüğü 11'in oyun aklı ve kalitesi Trabzonspor'u geçmeye yetmedi. Abdullah Avcı bir sistem hocasıdır ve Trabzonspor haftalardır deplasmanda kaybetmiyor.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Rakibe göre nasıl önlem alacaklarını, nasıl doğru pozisyonda olacaklarını çok iyi biliyorlar. , 'un oyun düzenini bir türlü bozamadı. Babel'in isteği, Taylan'ın çalışkanlığı Galatasaray'ı taşımaya yetmedi. Fernandes ve Feghouli ikilisi oyundan çıkana kadar sıfır katkı yaptılar. G.Saraylı oyuncular, saha içerisinde organize olamadıkları için hücumda çoğalamadılar. Dolayısıyla ilk yarıda pozisyon bile üretmediler. Emre Akbaba ve Halil girdikten sonra Galatasaray kendini dengeledi. Trabzon kalesine çok daha fazla adamla gitmeye başladı ama son vuruşlarda etkili değillerdi.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Çünkü Trabzon G.Saray'a geniş alan vermedi. bu sezon hatalarıyla üç maçta dokuz puan kaybettirdi. 'ın stoperinde oynayan adam, topu nereye keseceğini bilmez mi? Topu rakibin karşılama yerine vuruyor. Geldiği gibi vursa, şov yapmasa Edgar golü atamayacak. Terim yapmış oldukları değişimle maça başlasaydı, G.Saray belki de ilk 45'i mahkum oynamazdı. G.Saraylı oyuncuların maç boyu en güzel yönü yenilen gole gösterdikleri tepkiydi. 90+5'te Emre Akbaba'nın attığı gol, Galatasaray'a sadece bir puan getirmedi, Trabzon ile de arasında olan puan farkının kapanmasını engelledi.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

ÖMER ÜRÜNDÜL: 'HALİL DERVİŞOĞLU'NUN TARZINI BEĞENDİM!'

Futbol kalitesi düşük, son 25 dakikaya kadar temposuz bir maç izledik. İlk devrede , pozisyon üretemedi. Kopuk kopuk yaptıkları atak girişimleri, rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında etkili olamadı. ise pas yaparak 3. bölgeye yaklaşıyor ama onlar da tedbiri elden bırakmayan Galatasaray'ın savunması karşısında istedikleri aksiyonları yapamıyorlardı. İlk yarıda hatırda kalan Trabzonspor'un bir şutunda Muslera'nın kurtarışı, bir de Nwakaeme'nin yakından kafayla direğe nişanladığı top.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

İkinci yarıda Terim, Feghouli'nin yerine Halil'i aldı. İkinci yarının ilk bölümü yine ilk yarının benzeriydi. Daha sonra riski artırdı. Bu da 'a istediği alanı açtı. Sonuçta Edgar Ie'nin güzel golüyle Trabzonspor öne geçti.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Sonrasında risk alarak gol aramaya başladı. Terim, tüm hamleleri denedi. bu bölümde etkili bir kontratak yapamadı, sadece iyi savunma yapıyordu. Ama uzatmanın son dakikasında Galatasaray beraberliği sağladı.

Eğer dün G.Saray 3 puan kaybetseydi şampiyonluk şansı biteceği gibi, ikincilik de zora girecekti. Son anda gelen 1 puan ileride maçlar için az da olsa bir ümit oldu.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Futbolcuların genel performansı iyi değildi. Ben en çok Saracchi ile Halil'i beğendim. Terim'in Halil'de ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü Halil'in değişik bir tarzı var ve oynatan ve oynayan santrfor rolünde katkılı. 'dan da en çok Serkan'ı beğendim.

Avcı'ya önemli eleştirim var, futboldan kopmuş Afobe'yi oyuna almanın ne anlamı vardı. A.Ömür'ün de tekrar dönmesine de çok sevindim.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

İSKENDER GÜNEN: TOP KAYIPLARI BAŞINA İŞ AÇTI!

Top kayıpları başına iş açtı Son 4 maçta alınan beraberliklerde eğer istenilen sonuçlar ortaya çıksaydı herhalde bu maçın için önemi çok daha farklı olabilirdi. Pandemi sürecinde yoğun maç trafiğinde ligin sonuna doğru fiziksel anlamda düşüşler yavaş yavaş çıkmaya başladığı için tempo oyunda çok fazla yükselemedi. Aynen dün olduğu gibi… Kontrollü bir oyundaki ilk yarıda gole daha yakın taraf Trabzonspor'du. Nwakaeme'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. Geçtiğimiz haftalara göre Trabzonspor orta alanda daha olumlu bir oyun ortaya koydu.

Son dakika: Galatasaray Trabzonspor derbisi sonrası flaş sözler! ‘Tam 9 puan kaybettirdi eğer şov yapmasa…’

Bunun en büyük nedeni de uzun bir sakatlık dönemi sonrasında Berat'ın ve son haftalardaki artan performansıyla Baker'ın aralarındaki uyumuydu. Özellikle Baker savunmadan aldığı her topu olumlu kullanarak öne çıkan isim oldu. Önde ise Nwakaeme ve Ekuban'ın etkisizliğinde Djaniny en etkili isimdi. 60. dakikadan sonra ise rakip alanda Trabzon, top kayıplarını fazla yaptığı için ve de geri dönüşlerde geç kaldığından sorunlar ortaya çıktı. G.Saray ilk yarıya göre daha fazla atakta bulundu.

Ama dönen topu iyi takip eden Egdar'ın vuruşu ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri doğru bir tercihti. Fakat hiç gereği yokken ceza yayında yapılan faul sonucunda 3 puandan ayrılacakları maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar. Önce Hatay ardından G.Saray maçlarında oyunun son dakikalarında yenilen gollerle kayıp olan 4 puan büyük kayıp.

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