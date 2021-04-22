Son dakika! Süper Lig Başkanı Perez Türk takımlarına çağrı yaptı!

Mevcut durumda Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu üyesi kulüpten hiçbirinin bu girişiminden çıkmadığını söyleyen Perez, sözlerine şöyle devam etti:

PEREZ: "BU PROJE İÇİN 3 YILDIR ÇALIŞIYORUZ"

"Proje beklemede. Hepimiz beraberiz ve gelecek için düşünüyoruz. 12 kulüp arasında bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Kimse projeden ayrılma bedeli ödemedi. Juventus gitmedi. Agnelli ile bugün 3 kez konuştum. Kendimi yalnız hissetmiyorum. JP Morgan ile anlaşarak ne şekilde bu parayı kazanırız bunun yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu formatı kullanmazsak yazık olur. İngiliz takımları arasında çok fazla ilgilenmeyenler var. Bu proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz, belki de iyi anlatamadık. Üzgünüm. 3 yıldır çalışıyoruz."