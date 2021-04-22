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Giriş Tarihi: 22.4.2021 19:40 Son Güncelleme: 22.4.2021 20:05

Son dakika: 'da flaş kadro dışı kararı! Abdulkadir Parmak...

Son dakika: Trabzonspor'da flaş kadro dışı kararı! Abdulkadir Parmak...

Son dakika haberi... 'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Takımın deneyimli isimlerinden Abdulkadir Parmak'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Trabzonspor'un son oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor kulübünün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray maçında ise süre alamamıştı.

Parmak'ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi.

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Son dakika: Trabzonspor'da flaş kadro dışı kararı! Abdulkadir Parmak...
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