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Giriş Tarihi: 22.4.2021 10:30

başa döndü! 8 haftada 9 puan

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Trabzonspor başa döndü! 8 haftada 9 puan

'de 'nın gelişiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye ortak olan , son 8 maçta yaşadığı kayıplarla büyük fırsat tepti. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 8 karşılaşmada sadece 9 puan toplayabildi.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde adeta başa döndü.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

2 çalıştırıcının görev yaptığı bu dönemdeki 8 maçta 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışına girdi.

Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk 19 haftada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken son 8 haftada büyük bir düşüş yaşadı. Bordo-mavili takım, son 8 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ilk 8 haftadan sadece 3 puan daha fazla olmak üzere 9 puan toplayabildi.

SON 2 MAÇTA SKORU KORUYAMADI

Geçen sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybeden ancak teknik direktör Abdullah Avcı ile bu konuda da başarı sağlayan Trabzonspor ancak son 2 haftada skoru koruyamadı.

Son 2 haftaya kadar öne geçtiği maçlarda sadece 2 puan kaybeden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, iki karşılaşmada da 90+6. dakikada yediği gollerle öne geçtiği maçların son anlarında 4 puan yitirdi.

1 AYDIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligin son 5 haftasında aldığı beraberliklerle galibiyete hasret kaldı. En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Karadeniz ekibi, 1 aydır galip gelemeyerek son 5 maçta 10 puan yitirdi.

Bordo-mavili takım en son 2017-2018 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 23 ile 27. haftaları arasında olmak üzere art arda 5 maçta berabere kalmıştı.

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Trabzonspor başa döndü! 8 haftada 9 puan
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