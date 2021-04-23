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Giriş Tarihi: 23.4.2021 23:43

: Ekstra prime rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık

Bülent Uygun: Ekstra prime rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık

Teknik Direktörü , Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçında alınan skordan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."

"GENÇLERBİRLİĞİ DAHA ÇOK İSTEDİ"
Kalan maçlarda geçen haftalardaki performansı sergilemek zorunda olduklarını anlatan Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık" değerlendirmesinde bulundu.

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Bülent Uygun: Ekstra prime rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık
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