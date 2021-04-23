Bülent Uygun: Ekstra prime rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."