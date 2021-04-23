Fermuarlı paylaşım olay olmuştu! Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması...

Başkanın 'Çok konuşmuyorsak, Beşiktaş'ın haklarını savunmuyoruz anlamına gelmez' çıkışı, ikincisi de 'Aboubakar istersek bizimle, Rosier ve Ghezzal için de girişimlerimiz sürüyor' bilgisi. Ama en önemlisi itham etmeden, yargılamadan Demba Ba üzerinden yaptığı tespitleri.

Demba Ba'ya atıfta bulunarak, "Dürüst, karakterli bir oyuncu. Var ya da yok bilemem ama ağzına çektiği fermuarı açmalı, kamuoyunu aydınlatmalı' vurgusu da önümüzdeki günler için atılmış, cevap bekleyen bir mesaj. Her zaman söylediğim bir nokta var; olağanüstü bir şampiyonluk süreci yaşıyoruz. Puan kaybeden değil, bu yarışı vazgeçen kaybeder.

O yüzden favori Beşiktaş ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şansı inkâr edilemez.