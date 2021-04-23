Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fermuarlı paylaşım olay olmuştu! Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması...
Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:11 Son Güncelleme: 23.4.2021 09:30

Fermuarlı paylaşım olay olmuştu! 'dan açıklaması...

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Fermuarlı paylaşım olay olmuştu! Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması...

'in Fenerbahçe ile oynadığı maçta forma giymeyen 'nın maç sonrası sözleşmesi feshedildi. Alınan karar sonrası Demba Ba sosyal medya hesabından paylaştığı fermuarlı fotoğraf futbol gündeminde tartışmalara neden oldu. Dün de Beşiktaş Başkanı yaşanan bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan konuyla ilgili Başakşehir Başkanı da açıklama yaptı. Sabah Spor yazarı yaşanan bu durumu kaleme aldı.

Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede Aykut Kocaman'ın forma şansı vermediği Demba Ba'nın perşembe günü sözleşmesi feshedilmişti. Yıldız oyuncunun kontratının sonlandırılması adeta şok etkisi yaratırken, Demba Ba sosyal medya hesabından 'fermuar'lı paylaşım yapmıştı. Yaşanan bu olaylar tartışma yaratırken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili açıklama yaptı. Gümüşdağ, "Demba Ba paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.

Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün basın toplantısında söylediği sözleri yorumladı.

İşte o yazının tamamı;

"…Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Hiç kimse inanmak istemiyor. Ama ben inanıyorum. Olmayacağını bekleyenler şaşıracak…"

Bu sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ait… Ama dünkü basın toplantısından değil. 10 Eylül 2020'de söylemişti. O gün, başkanın bu iddialı ve keskin açıklaması, Beşiktaş'ın fikstürdeki konumu itibariyle tebessümle karşılanmıştı. Başkanın o günkü açıklaması Beşiktaş'ın tarihi dönemeçlerinden biriydi. Başkan Çebi'nin dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı toplantısına katıldım.

Başkanın "Şampiyon olacağız" söylemini altını çizerek vurgulaması, 10 Eylül'den sonra yapılan ikinci hamledir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da son 5-6 haftada beklenmedik puanlar kaybetmesine rağmen sanki Beşiktaş yarışın dışında kalmış gibi bir algı oluşturuldu. Başkan bıçak gibi bunu kesmek ve mevcut durumun fotoğrafını çekmek istedi. Yeni bir psikolojik başlangıç yapıldı. Toplantıda iki temel nokta daha var.

Başkanın 'Çok konuşmuyorsak, Beşiktaş'ın haklarını savunmuyoruz anlamına gelmez' çıkışı, ikincisi de 'Aboubakar istersek bizimle, Rosier ve Ghezzal için de girişimlerimiz sürüyor' bilgisi. Ama en önemlisi itham etmeden, yargılamadan Demba Ba üzerinden yaptığı tespitleri.

Demba Ba'ya atıfta bulunarak, "Dürüst, karakterli bir oyuncu. Var ya da yok bilemem ama ağzına çektiği fermuarı açmalı, kamuoyunu aydınlatmalı' vurgusu da önümüzdeki günler için atılmış, cevap bekleyen bir mesaj. Her zaman söylediğim bir nokta var; olağanüstü bir şampiyonluk süreci yaşıyoruz. Puan kaybeden değil, bu yarışı vazgeçen kaybeder.

O yüzden favori Beşiktaş ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şansı inkâr edilemez.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: DEMBA BA ÖZÜR DİLEDİ

Denba Ba ile konuştuğunu ve oyuncunun yanlış anlaşıldığını ifade ettiğini belirten Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dendias'a talimat verdiğini itiraf etti
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun Sosa devrimi! Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fermuarlı paylaşım olay olmuştu! Göksel Gümüşdağ'dan Demba Ba açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA