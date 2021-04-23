Süper Lig'de zirve yarışı kızışmaya başladı. Lider Beşiktaş bu hafta Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. beraberliğini aldı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray da Trabzonspor ile berabere kalmış ve zirve yakınlaşma fırsatını tepmişti. Emre Akbaba'nın son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, futbol anlamında da sınıfta kaldı diyebiliriz. Yaşanan bu kritik puan kaybının ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.
HINCAL ULUÇ: FATİH TERİM GÖREVİ BIRAKMALI
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim hakkında dün A Spor ekranlarında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fatih Terim'in artık görevi bırakmasını söyledi. İşte Hıncal Uluç'un Fatih Terim hakkında söylediği o çarpıcı açıklamalar...
"Fatih Terim'i sevdiğimiz için, aile dostumuz olduğu için söylüyorum. Dost acı söyler Fatih Terim, sen artık Galatasaray için makul düşünemiyorsun. Bu yetini bu veya şu sebeple kaybettin. Bu kadar yürekten Galatasaraylı olarak bu takıma yapabileceğin en iyi iş bırakmak diyorduk. Artık UltraAslan da aynı noktaya geldi. Burada konuşmadık mı? 'Fatih Hocam ne olur kovulmadan sen bırak. Senin gibi bir adama kovulmak yakışmaz. Sen Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine çıkaran adamsın' demedik mi?"
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için flaş sözler: Derhal bırakmalı
Tam bilgisayarın başına oturdum, telefonuma akşam maçı birlikte izlediğimiz bir dostun mesajı düştü.
Hemen tıklayıp adrese girdim.
"Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, 'Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor' dedi."
Ben de "Fatih Hocam, kafan karmakarışık. Bu halde Galatasaray'a faydan olmaz. Ayrıl.. Dinlen.. Bir gün gene omuzlarda dönersin" demiştim, Baba Gündüz'ü hatırlayarak.. Onu, Galatasaray'ın "tarih" adamını kovmuştu bir yönetim. Gık demedi, ikinci kümeden yeni gelen Feriköy takımını aldı.. O Feriköy, üç büyüklerin üçünü de yendi. Milli Takım'a oyuncular verdi ve Baba Gündüz, Hasnun Galib'e omuzlarda döndü. Dinlemedin hocam!.
"Maçlar seyircili olsa, şimdiye çok gitmiştin" dedim. Onu da dinlemedin..
"Hocam bu takım senin için oynamaz" dedim. Aldırmadın.. Ama işte, Öcal Ağbim gibi bu ülkenin 1 numaralı Terim destekçisi yazar da arkandan çekildikten sonra, dayandığın son kale Ultraslan da, hem de çok kibar, çok övgü ve saygı dolu bir ifadeyle, adını da karıştırmadan "Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" diye duyuru yayınladı.
Bu mesajı artık al Hocam.. Tribünlerden ıslıklatma Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük Üç Hocası'ndan birisi olan ve kulübe Türkiye'de benzeri henüz olmayan en büyük futbol zaferini kazandırmış adamı.
Ne olur Hocam..
Ne olur, ıslıklanmayı ya da sosyal medya lincini bekleme. Galatasaray'a verdiğin hizmetlere layık bir hizmet daha yap ve bırak!.
Bırak Hocam!. Lütfen..
Bırak.. Sevgili Fulya'yı da al, Bodrum'a git.. Ben de geleyim.. Orada eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım.. O senin muhteşem mantıcının durduğunu söyledin bana.. Futbol konuşmadan, futbol düşünmeden bir gene "aile" tatili yapalım Hocam!.
Dost acı söyler Hocam.. O yalakalardan dost çıkmaz Hocam.. Seni en acı eleştiren Uluç kardeşler en iyi, en yürekten dostların, aklından sakın çıkarma.
Gözlerinden öperim, Hocam..
Şampiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Fatih Terim oldu. Daha önce Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden ultrAslan, Trabzonspor maçının ardından ise deneyimli hoca ve teknik kadronun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.
UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Twitter'dan yaptığı istifa çağrısı ultrAslan'ın resmi Twitter adresinden de retweet edilerek desteklendi.
Şirin şu paylaşımı yaptı: "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."
Şirin'in açıklamalarının ardından taraftarlar adeta ikiye bölündü. UltrAslan'a destek verenlerden fazla tepki geldi. Tepki tweetlerinin ardından ise Sebahattin Şirin'den bir paylaşım daha geldi.
Milyonlarca Galatasaray taraftarının da kendisi gibi düşündüğünü belirten Şirin'in paylaşımı şöyle: