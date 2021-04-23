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Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:06 Son Güncelleme: 23.4.2021 11:27

Gol krallığı zirvesinde rekabeti!

İHA
Gol krallığı zirvesinde Hatayspor rekabeti!

’de bu sezonun flaş takımlarından olan ’un golcü futbolcuları, gol krallığında birbirleri ile yarışıyor. Boupendza ve ligde gol krallığı yarışında birinci ve ikinci sırada yer alıyor.

Hatayspor'da son haftaların suskun golcüsü Boupendza, Trabzonspor ve Antalyaspor maçında attığı gollerle krallık yarışında yerini korumaya devam ediyor. Trabzonspor maçında 1 gol, Antalyaspor maçında ise 2 gol birden atan Boupendza 21 gol ile zirvede oturmaya devam ediyor.

Hatayspor'un tecrübeli golcüsü Mame Diouf ise Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında attığı gollerle bir anda çıkışa geçerek 16 gole ulaştı ve sıralamada ikinci basamağa yükseldi.

Beşiktaş'ın golcüleri Cyle Larin ve Vincent Aboubakar 15'er gol ile üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşırken, Sivasspor maçında sakatlanmaları ve kalan bazı maçlarda oynayamayacak olmaları nedeni ile Hatayspor'un golcü oyuncuları Boupendza ve Mame Diouf gol krallığı yarışında avantaj yakaladı.

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Gol krallığı zirvesinde Hatayspor rekabeti!
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