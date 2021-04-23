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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Hakemlerin kamp merkezi

Hakemlerin kamp merkezi İstanbul
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler, hazırlıklarını İstanbul'da yapacak. Hakemler Avrupa'nın farklı şehirlerinde yönetecekleri maçlara da İstanbul Havalimanı'ndan uçacak. TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacaklar ve tüm hazırlıklarını burada gerçekleştirecekler. Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler (VAR) ile birlikte 10-13 Mayıs'ta ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. EURO 2020 başlamadan önce ise 7 Haziran 2021'de gelerek kampa girecek ve 1 ay boyunca çalışmalarını burada sürdürecekler" denildi.

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Hakemlerin kamp merkezi İstanbul
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