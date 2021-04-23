Hakemlerin kamp merkezi İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler, hazırlıklarını İstanbul'da yapacak. Hakemler Avrupa'nın farklı şehirlerinde yönetecekleri maçlara da İstanbul Havalimanı'ndan uçacak. TFF'den yapılan açıklamada, "FIFAhakemimiz Cüneyt Çakır'ın da aralarındabulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacaklar ve tüm hazırlıklarını burada gerçekleştirecekler. Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler (VAR) ile birlikte 10-13 Mayıs'ta ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. EURO 2020 başlamadan önce ise 7Haziran 2021'de gelerek kampa girecek ve 1 ay boyunca çalışmalarını burada sürdürecekler" denildi.