Herkes haddini bilsin

eşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin bitimine 6 hafta kala basının karşısına çıktı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.Başkan Çebi'den nasibini rakip kulüp yöneticileri de aldı. Beşiktaş Başkanı, "Diğer kulüplerin yöneticilerine sesleniyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın.dedi.Çebi, Aboubakar'ın oynamak istemediği haberleri üzerinden de şu değerlendirmeyi yaptı: "Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım.Kendisi istediği taktirde Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır... Aboubakar'lı veya Aboubakar'sız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter.Rosier de Ghezzal da Aboubakar da kalmak istiyor."Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Bir şey varsa fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum.O camiaları zan altında bırakmaması gerekir."ampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'nin, küme düşme hattındaki Başakşehir'le oynadığı maç turuncu-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Demba Ba'nın kadro dışı kalmasıyla da çok konuşulmuştu… Önceki gün Senegalli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi ve Demba Ba'nın Twitter'da kapak fotoğrafına fermuarlı ağız resmi koyması gündemi işgal etmişti. Bu konu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de soruldu. Çebi konuyla ilgili düşüncesini şöyle dile getirdi:ilginç bir sezon geçirildiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi: "Fazla maç oynuyoruz. Muhteşem goller, muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçınailginç gelişmeler, ilginç olaylar. Düşme hattındaki takımlarımızın fazla olması, yukarıdakileri zorlayacaktır. Bunlara karşı başarılı takımlar şampiyon olacaktır.Onlar da puan kaybedecektir."Başkanı son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından 'Beşiktaş şampiyon olamaz algısı' yaratanların art niyetli olduğunu belirtip, "3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum.Şampiyonluk bir ekip işidir. Bizler inandık. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyordum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi.ifadelerini kullandı.ŞU an 4 büyüklerden sadecealtını çizen Başkan Çebi,Konu parayı verip futbolcu almak değil.Onlara ruh vermek, onları kazanmak ve altyapıyadeğer vermek önemli.şeklinde konuştu.TFF ve MHK'nin birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız.KULÜPLER BİRLİĞİ başkanlığımdaki görevimde çözmeye çalıştığım sorunların hepsi, Beşiktaş'ın da sorunları. Beşiktaş'taki zamanımdan çalıp Kulüpler Birliği'nde çalışmıyorum. Oradaki zamanım ailem ve uykumdan yaptığım fedakârlıktır. Beşiktaş'ın, futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur. Kulüpler Birliği'ne gelene kadar 2-3 aylık borcumuz vardı. Kulüpler Birliği sonrası 1 gün bile yok. Demek ki daha çok vakit ayırıyoruz Beşiktaş'a.AVRUPA SÜPER LİGİ için ilk tepkiyi biz verdik, çok çabuk verdik. UEFA köklü bir kurumdur. Başarıyla büyük organizasyonlar yapmıştır. Futbolun içinde rakipler yoksa 5-10 takımla pastayı bölüşmek gibi bir hakkaniyetsizlik istemiyoruz. Çok şükür kendileri de akıllandı, geri bastılar.