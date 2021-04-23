Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp yöneticilerine seslenip, “Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın” dedi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin bitimine 6 hafta kala basının karşısına çıktı ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Hedefinde, yaşanan puankayıpları nedeniyle algıoluşturmaya çalışanlarvardı. Başkan Çebi'den nasibini rakip kulüp yöneticileri de aldı. Beşiktaş Başkanı, "Diğer kulüplerin yöneticilerine sesleniyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Çok konuşmakicraatte başarı getirmiyor. BizBeşiktaş'ın menfaatlerini korumakiçin her türlü mücadeleyinamuslu, şerefli şekilde yapıyoruz.Camiamız kesinlikle tereddütteolmasın" dedi.
ABOUBAKAR SENEYE DE BİZİMLE
Çebi, Aboubakar'ın oynamak istemediği haberleri üzerinden de şu değerlendirmeyi yaptı: "Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. Gelecek sene debizde olacaktır. Kontrat opsiyonuBeşiktaş'tadır. Beşiktaş,Aboubakar'dan bu sene alacağındanfazlasını almıştır. Bizdehakkı çok, katkısı çok. Kendisi istediği taktirde Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır... Aboubakar'lı veya Aboubakar'sız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Beşiktaş şampiyonluğagiderken futbolcularımızlaoyun oynamaktan uzak dursunlar.Herkes haddini bilsin. Rosier de Ghezzal da Aboubakar da kalmak istiyor. Atiba'yı herhaldegenel kurul üyesi yapacağız.Başkanlığa da aday olacak.Tek rakibim o olacak. Birazşaka ama kıymetini belirtmekiçin söylüyorum."
BİR ŞEY VARSA DEMBA BA AĞZININ FERMUARINI AÇSIN!
"Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Bir şey varsa fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir." Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'nin, küme düşme hattındaki Başakşehir'le oynadığı maç turuncu-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Demba Ba'nın kadro dışı kalmasıyla da çok konuşulmuştu… Önceki gün Senegalli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi ve Demba Ba'nın Twitter'da kapak fotoğrafına fermuarlı ağız resmi koyması gündemi işgal etmişti. Bu konu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de soruldu. Çebi konuyla ilgili düşüncesini şöyle dile getirdi: "Demba Baonurlu ve gururlu bir futbolcudur. Bir şeyvarsa fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler.İlginç bir durum. Türk futbolunda alışılageldiğimizdurumlar değil. Yoksa da yokolduğunu söylemesi lazım. O camiaları zanaltında bırakmaması gerekir."
DÜŞME HATTINDAKİLER MUHTEŞEM OYUNLARINIRAKIPLERIMIZE DE TEKRAR EDECEKTIR ÇOK ilginç bir sezon geçirildiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi: "Fazla maç oynuyoruz. Muhteşem goller, muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına (F.Bahçe maçını kast ediyor) ilginç gelişmeler, ilginç olaylar. Düşme hattındaki takımlarımızın fazla olması, yukarıdakileri zorlayacaktır. Bunlara karşı başarılı takımlar şampiyon olacaktır. Puan kaybımıza neden olan düşmehattındaki takımlar, muhteşem oyunlarınırakiplerimize karşı da tekrar edecektir. Onlar da puan kaybedecektir."
DİLLERİ VARMAYANLARA 6 HAFTA SONRA 'ŞAMPİYON' DEDİRTİRİZ BEŞIKTAŞ Başkanı son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından 'Beşiktaş şampiyon olamaz algısı' yaratanların art niyetli olduğunu belirtip, "3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum. Biz şerefli şampiyonlukları kovalıyoruz. Biz buahlâklı duruşumuzdan, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonluk bir ekip işidir. Bizler inandık. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyordum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi. Şampiyonbiziz. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeyediller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyibiliriz" ifadelerini kullandı.
PARAYI VERİP FUTBOLCUALMAKLA OLMUYOR!
ŞU an 4 büyüklerden sadece Beşiktaş'ın 3 kupayaoynadığının altını çizen Başkan Çebi, "Bu ne denlibaşarılı olduğumuzun ispatıdır. Ekonomi basit iş.Gelire gidere dikkat edip, eziyet çekmeye alışacaksın.Bu iş parayla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız.Konu parayı verip futbolcu almak değil.Onlara ruh vermek, onları kazanmak ve altyapıyadeğer vermek önemli. Futbolculara milyonlarca TLverilirken stadyuma bakmayarak Erzurum maçındaCenk Tosun'u kaybettik. Hem Beşiktaş hem Cenkhem de Milli Takım zarar gördü" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN KISA KISA...
TFF ve MHK'nin birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız.
KULÜPLER BİRLİĞİ başkanlığımdaki görevimde çözmeye çalıştığım sorunların hepsi, Beşiktaş'ın da sorunları. Beşiktaş'taki zamanımdan çalıp Kulüpler Birliği'nde çalışmıyorum. Oradaki zamanım ailem ve uykumdan yaptığım fedakârlıktır. Beşiktaş'ın, futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur. Kulüpler Birliği'ne gelene kadar 2-3 aylık borcumuz vardı. Kulüpler Birliği sonrası 1 gün bile yok. Demek ki daha çok vakit ayırıyoruz Beşiktaş'a.
AVRUPA SÜPER LİGİ için ilk tepkiyi biz verdik, çok çabuk verdik. UEFA köklü bir kurumdur. Başarıyla büyük organizasyonlar yapmıştır. Futbolun içinde rakipler yoksa 5-10 takımla pastayı bölüşmek gibi bir hakkaniyetsizlik istemiyoruz. Çok şükür kendileri de akıllandı, geri bastılar.