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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Herkes haddini bilsin

UĞUR ÇEM
Herkes haddini bilsin

Başkanı kulüp yöneticilerine seslenip, “Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın” dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin bitimine 6 hafta kala basının karşısına çıktı ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Hedefinde, yaşanan puan kayıpları nedeniyle algı oluşturmaya çalışanlar vardı. Başkan Çebi'den nasibini rakip kulüp yöneticileri de aldı. Beşiktaş Başkanı, "Diğer kulüplerin yöneticilerine sesleniyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerim kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Çok konuşmak icraatte başarı getirmiyor. Biz Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu, şerefli şekilde yapıyoruz. Camiamız kesinlikle tereddütte olmasın" dedi.

ABOUBAKAR SENEYE DE BİZİMLE
Çebi, Aboubakar'ın oynamak istemediği haberleri üzerinden de şu değerlendirmeyi yaptı: "Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. Gelecek sene de bizde olacaktır. Kontrat opsiyonu Beşiktaş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan bu sene alacağından fazlasını almıştır. Bizde hakkı çok, katkısı çok. Kendisi istediği taktirde Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır... Aboubakar'lı veya Aboubakar'sız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar. Herkes haddini bilsin. Rosier de Ghezzal da Aboubakar da kalmak istiyor. Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa da aday olacak. Tek rakibim o olacak. Biraz şaka ama kıymetini belirtmek için söylüyorum."

BİR ŞEY VARSA DEMBA BA AĞZININ FERMUARINI AÇSIN!
"Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Bir şey varsa fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir."
Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'nin, küme düşme hattındaki Başakşehir'le oynadığı maç turuncu-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Demba Ba'nın kadro dışı kalmasıyla da çok konuşulmuştu… Önceki gün Senegalli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi ve Demba Ba'nın Twitter'da kapak fotoğrafına fermuarlı ağız resmi koyması gündemi işgal etmişti. Bu konu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de soruldu. Çebi konuyla ilgili düşüncesini şöyle dile getirdi: "Demba Ba onurlu ve gururlu bir futbolcudur. Bir şey varsa fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum. Türk futbolunda alışılageldiğimiz durumlar değil. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. O camiaları zan altında bırakmaması gerekir."

DÜŞME HATTINDAKİLER MUHTEŞEM OYUNLARINI RAKIPLERIMIZE DE TEKRAR EDECEKTIR
ÇOK ilginç bir sezon geçirildiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi: "Fazla maç oynuyoruz. Muhteşem goller, muhteşem oyunlar seyrettiğimiz birçok maç var. Düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına (F.Bahçe maçını kast ediyor) ilginç gelişmeler, ilginç olaylar. Düşme hattındaki takımlarımızın fazla olması, yukarıdakileri zorlayacaktır. Bunlara karşı başarılı takımlar şampiyon olacaktır. Puan kaybımıza neden olan düşme hattındaki takımlar, muhteşem oyunlarını rakiplerimize karşı da tekrar edecektir. Onlar da puan kaybedecektir."

DİLLERİ VARMAYANLARA 6 HAFTA SONRA 'ŞAMPİYON' DEDİRTİRİZ
BEŞIKTAŞ Başkanı son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından 'Beşiktaş şampiyon olamaz algısı' yaratanların art niyetli olduğunu belirtip, "3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum. Biz şerefli şampiyonlukları kovalıyoruz. Biz bu ahlâklı duruşumuzdan, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonluk bir ekip işidir. Bizler inandık. Bu senenin şampiyonu, 13. sıradayken Beşiktaş diyordum, lideriz yine Beşiktaş diyorum. Benim görüşüm değişmedi. Şampiyon biziz. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz" ifadelerini kullandı.

PARAYI VERİP FUTBOLCU ALMAKLA OLMUYOR!
ŞU an 4 büyüklerden sadece Beşiktaş'ın 3 kupaya oynadığının altını çizen Başkan Çebi, "Bu ne denli başarılı olduğumuzun ispatıdır. Ekonomi basit iş. Gelire gidere dikkat edip, eziyet çekmeye alışacaksın. Bu iş parayla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız. Konu parayı verip futbolcu almak değil. Onlara ruh vermek, onları kazanmak ve altyapıya değer vermek önemli. Futbolculara milyonlarca TL verilirken stadyuma bakmayarak Erzurum maçında Cenk Tosun'u kaybettik. Hem Beşiktaş hem Cenk hem de Milli Takım zarar gördü" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN KISA KISA...
TFF ve MHK'nin birilerinin şampiyon olması için amaç güttüğüne inanmıyorum. Hakemin iyisine iyi, kötüsüne kötü deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız.
KULÜPLER BİRLİĞİ başkanlığımdaki görevimde çözmeye çalıştığım sorunların hepsi, Beşiktaş'ın da sorunları. Beşiktaş'taki zamanımdan çalıp Kulüpler Birliği'nde çalışmıyorum. Oradaki zamanım ailem ve uykumdan yaptığım fedakârlıktır. Beşiktaş'ın, futbolcusuna 1 aylık dahi borcu yoktur. Kulüpler Birliği'ne gelene kadar 2-3 aylık borcumuz vardı. Kulüpler Birliği sonrası 1 gün bile yok. Demek ki daha çok vakit ayırıyoruz Beşiktaş'a.
AVRUPA SÜPER LİGİ için ilk tepkiyi biz verdik, çok çabuk verdik. UEFA köklü bir kurumdur. Başarıyla büyük organizasyonlar yapmıştır. Futbolun içinde rakipler yoksa 5-10 takımla pastayı bölüşmek gibi bir hakkaniyetsizlik istemiyoruz. Çok şükür kendileri de akıllandı, geri bastılar.

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