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Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:55 Son Güncelleme: 23.4.2021 11:57

Juventus eski Galatasaraylı 'in peşinde! Takasta kullanılacak isim...

SABAH.COM.TR SPOR
Juventus eski Galatasaraylı Alex Telles'in peşinde! Takasta kullanılacak isim...

Bir dönem 'da da forma giyen , Juventus'un gündeminde yer alıyor. Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nden elenen hem de Serie A'da şampiyonluk yarışından uzaklanan Juventus, gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başladı. 'in Brezilyalı sol beki Alex Telles için takasta yıldız isim teklif edilebilir.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Daha önce PSG'den transfer dilen Adrian Rabiot ile Alex Telles takası gerçekleşebilir. Brezilyalı sol bek daha önce de Inter'de forma giymişti. Galatasaray'dan Inter'e kiralanan Alex Telles buradan Porto'ya geçmişti.

Porto'da uzun yıllar forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Alex Telles, geçtiğimiz sezon Manchester United'a transfer olmuştu. Solksjaer tarafından fazla forma şansı verilmeyen eski Galatasaraylı Telles, İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor.

Alex Telles'in İtalyan pasaportu da mevcut. Her fırsatta İtalya'yı çok sevdiğini söyleyen Brezilyalı sol bekin Manchester United ile sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona erecek. Juventus bu transferin karşılığında United'a Rabiot'u teklif edecek.

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Alex Telles, 2014 senesinde Roberto Mancini tarafından Galatasaray'a transfer edilmişti. Galatasaray scout ekibinin en büyük başarılarından biri olan Telles, 6 milyon 150 bin Euro bonservis bedeliyle sarı kırmızılılara imza atmıştı.

Hamza Hamzaoğlu şampiyonluğunda önemli bir performans ortaya koyan Alex Telles, dönem dönem sol açık pozisyonunda da forma giymişti. Chelsea maçındaki performansıyla dikkat çeken Alex Tlles, daha sonra Inter'e kiralandı. Telles, Porto'ya transfer olarak İstanbul'dan ayrılmıştı.

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Juventus eski Galatasaraylı Alex Telles'in peşinde! Takasta kullanılacak isim...
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