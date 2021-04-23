Juventus eski Galatasaraylı Alex Telles'in peşinde! Takasta kullanılacak isim...

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Daha önce PSG'den transfer dilen Adrian Rabiot ile Alex Telles takası gerçekleşebilir. Brezilyalı sol bek daha önce de Inter'de forma giymişti. Galatasaray'dan Inter'e kiralanan Alex Telles buradan Porto'ya geçmişti.

Porto'da uzun yıllar forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Alex Telles, geçtiğimiz sezon Manchester United'a transfer olmuştu. Solksjaer tarafından fazla forma şansı verilmeyen eski Galatasaraylı Telles, İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor.