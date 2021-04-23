Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:44

namağlup unvanını sürdürdü

DHA
Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Manisa Futbol Kulübü, deplasmanından beraberlikle dönerek bitime 2 maç kala namağlup unvanını korudu.

Gelecek sezon tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de yer alacak siyah-beyazlılar, son 6 karşılaşmasından eşitlikle ayrıldı. Son olarak Kahramanmaraşspor'u deplasmanda 3-1 yenen Manisa FK; Anagold 24Erzincanspor, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Hacettepe ve Zonguldak Kömürspor müsabakalarından 1'er puanla ayrıldı.

Teknik direktör Serkan Özbalta, ligi yenilgisiz kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Şampiyon olduk ama maçlarımız bitmedi. Biz her rakibe karşı saygılı oynayacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. İnanıyorum ki ligi yenilmeden bitiririz" dedi.
Manisa Futbol Kulübü gelecek 2 maçta Gümüşhanespor ve Sarıyer (D) ile karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Thodex'te neler yaşandı? Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
Thodex'te 400 bin mağdur! Bunlar da alt dolandırıcı
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK namağlup unvanını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA