Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray karşılaşmasında kenar yönetim hamle olarak sahaya sürmek istedi ancak Abdulkadir Parmak kabul etmeyince disiplinsizlik sebebiyle kadro dışı kaldı
TRABZONSPOR'UN son oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrodışı bırakıldı. Dün yapılan antrenmana da alınmayan 26 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki süreçte arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor kulübünün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenildi. Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray mücadelesindeise kulübede beklemişti. Başarılı oyuncuyu teknik ekip, G.Saray karşılaşmasında sahaya sürmek istedi ancakisteksiz tavırlar sergileyenfutbolcunun bunu kabuletmediği belirtildi.
SORU - CEVAP / İSKENDER GÜNEN
BİREYSEL HATALAR VAR! Trabzonspor'un bu sezon maçlar biterken oynanan uzatmadakikalarında yaşadığı puan kayıplarının sebebi ne olabilir? 90 artılarda yenilen gollerle gelen puan kayıpları 9... Yakın zamanda önce Hatayspor maçında Flavio'nun gereksiz yere yaptığı hareketten sonra hakem işgüzarlığı ile kurtarılan penaltı ve kaybolan 2 puan! Galatasaray maçında önce Hugo ardından Uğurcan'ın hatalarıyla giden 2 puan daha... Bütün puan kayıplarını göz önüne getirdiğimizde bireysel hatalar öne çıkmakta... Bir konu da Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihleri. Örneğin Galatasaraymaçında Djaniny'ninyerine girenAfobe gibi... Ama bir başka gerçek var ki, oyunu lehinizde tutmak, gerekli puanı ya da puanları almak için oyuncu aklı devreye girmeli. Yani topu kendi kalenizden uzak tutmak ve zamana oynamayı bilmek büyük takımolmanın gerekliliğidir.
DIŞARIDA KAYBETMİYOR
SÜPER Lig'de İstanbul'da Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon deplasmanda en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer bu alanda rekor kırdı. Deplasmanda tek mağlubiyetini Fenerbahçe'yekarşı sezonun ilk yarısındaEddie Newton dönemindeyaşayan Trabzonspor'un, Abdullah Avcı yönetiminde ise dışarıda hiç bileği bükülmedi.