Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı
Giriş Tarihi: 23.4.2021

Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı

Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray karşılaşmasında kenar yönetim hamle olarak sahaya sürmek istedi ancak Abdulkadir Parmak kabul etmeyince disiplinsizlik sebebiyle kadro dışı kaldı

TRABZONSPOR'UN son oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Dün yapılan antrenmana da alınmayan 26 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki süreçte arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor kulübünün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenildi. Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray mücadelesinde ise kulübede beklemişti. Başarılı oyuncuyu teknik ekip, G.Saray karşılaşmasında sahaya sürmek istedi ancak isteksiz tavırlar sergileyen futbolcunun bunu kabul etmediği belirtildi.

SORU - CEVAP / İSKENDER GÜNEN
BİREYSEL HATALAR VAR!
Trabzonspor'un bu sezon maçlar biterken oynanan uzatma dakikalarında yaşadığı puan kayıplarının sebebi ne olabilir?
90 artılarda yenilen gollerle gelen puan kayıpları 9... Yakın zamanda önce Hatayspor maçında Flavio'nun gereksiz yere yaptığı hareketten sonra hakem işgüzarlığı ile kurtarılan penaltı ve kaybolan 2 puan! Galatasaray maçında önce Hugo ardından Uğurcan'ın hatalarıyla giden 2 puan daha... Bütün puan kayıplarını göz önüne getirdiğimizde bireysel hatalar öne çıkmakta... Bir konu da Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihleri. Örneğin Galatasaray maçında Djaniny'nin yerine giren Afobe gibi... Ama bir başka gerçek var ki, oyunu lehinizde tutmak, gerekli puanı ya da puanları almak için oyuncu aklı devreye girmeli. Yani topu kendi kalenizden uzak tutmak ve zamana oynamayı bilmek büyük takım olmanın gerekliliğidir.

DIŞARIDA KAYBETMİYOR
SÜPER Lig'de İstanbul'da Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon deplasmanda en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer bu alanda rekor kırdı. Deplasmanda tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan Trabzonspor'un, Abdullah Avcı yönetiminde ise dışarıda hiç bileği bükülmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dendias'a talimat verdiğini itiraf etti
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA