Oyuna girmedi kadro dışı bırakıldı

TRABZONSPOR'UN son oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyenteknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusundaDün yapılan antrenmana da alınmayan 26 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki süreçte arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor kulübünün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenildi. Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış,Başarılı oyuncuyu teknik ekip, G.Saray karşılaşmasında sahaya sürmek istediartılarda yenilen gollerle gelen puan kayıpları 9... Yakın zamanda önce Hatayspor maçında Flavio'nun gereksiz yere yaptığı hareketten sonra hakem işgüzarlığı ile kurtarılan penaltı ve kaybolan 2 puan! Galatasaray maçında önce Hugo ardından Uğurcan'ın hatalarıyla giden 2 puan daha... Bütün puan kayıplarını göz önüne getirdiğimizde bireysel hatalar öne çıkmakta... Bir konu da Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihleri.Ama bir başka gerçek var ki, oyunu lehinizde tutmak, gerekli puanı ya da puanları almak için oyuncu aklı devreye girmeli. Yani topu kendi kalenizden uzak tutmak ve zamana oynamayı bilmekLig'de İstanbul'da Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon deplasmanda en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer bu alanda rekor kırdı. Deplasmanda tek mağlubiyetiniAbdullah Avcı yönetiminde ise dışarıda hiç bileği bükülmedi.