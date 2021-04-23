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Giriş Tarihi: 23.4.2021 23:36

: Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyoruz

Özcan Bizati: Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyoruz

Teknik Direktörü , Süper Lig'in 37. haftasında 'u 2-1 yendikleri maçta önemli bir 3 puan elde ettiklerini söyledi. Bizati, "Kulübümüz çam ağacı gibi kışa direnen şekilde dik duruyor. Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyoruz. Yaşamak istiyoruz, Sio gibi yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşamadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, "Kulübümüz çam ağacı gibi kışa direnen şekilde dik duruyor. Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyoruz. Yaşamak istiyoruz, Sio gibi yaşamak istiyoruz. Sio bu kulübe çok hizmet etti, savaşı verdi, kurtuldu, bize de örnek oldu. Sio bizim için örnek olacak, biz de ona yardım edeceğiz.



Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini anlatan Bizati, "Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor. İyi bir maç oynamamız ve her şeyden önce 3 puan gerekiyordu. Bazen iyi oynamadan da 3 puan almak gerekiyordu. Onun bilincindeydik. Kötü oynadık anlamında söylemiyorum bunu. Maçın gerekliklerini yerine getirdik. İyi çıkışlar yaptık. İyi mücadele ettik" diye konuştu.

SIO: ÇOK ÖZEL BİR MAÇTI
Sağlığını tehdit eden bir rahatsızlık sonrasında tekrar sahalara geri dönen Sio ise, "Benim için çok özel bir maçtı. Geçirdiğim zor süreçten sonra ilk 11'de başlamak ve takımımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum. Geçirmiş olduğum zor süreçte, sağlıktan daha değerli bir şey olmadığını fark ettim

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Özcan Bizati: Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyoruz
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