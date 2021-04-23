Şehir sevindi, Paşa üzüldü

üper Lig'de alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup edip nefes aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde zor günler geçiren ve ateş hattına kadar düşen43'te ise kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in vuruşunda barajı geçen top direğe çarptı. Karşılıklı atakların olduğu mücadeleBaşakşehir'in hocası Aykut Kocaman, Demba Ba konusunda ise "Sözleşmesi feshedildi. Bu tamamen teknik anlamda benim tercihim, başka bir şey değil. Aptalca yerlere çekilmese iyi olur" yorumunu yaptı.