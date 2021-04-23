Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şehir sevindi, Paşa üzüldü
Giriş Tarihi: 23.4.2021

Şehir sevindi, Paşa üzüldü

MUSTAFA NACAR
Şehir sevindi, Paşa üzüldü

, evinde Başakşehir’e Chadli’nin golüyle boyun eğince ateş hattından uzaklaşamadı. Kocaman’ın öğrencileri ise bu galibiyetle derin bir nefes aldı

Süper Lig'de alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup edip nefes aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde zor günler geçiren ve ateş hattına kadar düşen turuncu-lacivertlileri 3 puana taşıyan golü 36. dakikada Nacer Chadli kaydetti. 43'te ise kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in vuruşunda barajı geçen top direğe çarptı. Karşılıklı atakların olduğu mücadele Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir, 36 puanla 17. sıraya yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa 37 puanla 16. basamakta kaldı.
Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman, Demba Ba konusunda ise "Sözleşmesi feshedildi. Bu tamamen teknik anlamda benim tercihim, başka bir şey değil. Aptalca yerlere çekilmese iyi olur" yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dendias'a talimat verdiğini itiraf etti
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehir sevindi, Paşa üzüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA