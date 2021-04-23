Şehir sevindi, Paşa üzüldü

Kasımpaşa, evinde Başakşehir’e Chadli’nin golüyle boyun eğince ateş hattından uzaklaşamadı. Kocaman’ın öğrencileri ise bu galibiyetle derin bir nefes aldı
Süper Lig'de alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup edip nefes aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde zor günler geçiren ve ateş hattına kadar düşen turuncu-lacivertlileri3 puana taşıyan golü 36. dakikadaNacer Chadli kaydetti. 43'te ise kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in vuruşunda barajı geçen top direğe çarptı. Karşılıklı atakların olduğu mücadele Başakşehir'in üstünlüğüile sona erdi. Başakşehir, 36 puanla17. sıraya yükselirken, 3 maçtır kazanamayanŞenol Can yönetimindeki Kasımpaşa 37puanla 16. basamakta kaldı.
Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman, Demba Ba konusunda ise "Sözleşmesi feshedildi. Bu tamamen teknik anlamda benim tercihim, başka bir şey değil. Aptalca yerlere çekilmese iyi olur" yorumunu yaptı.