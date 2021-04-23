Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde geldi! Menajerinden flaş sözler...

Moussa Marega hakkında son dakika transfer gelişmesi! Bu sezon Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Marega, İranlı golcü Mehdi Taremi'nin gölgesinde kaldı. Oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Moussa Marega'ya imza parası ödemeyi de kabul etti. Marega'nın menajerinin yaptığı son dakika açıklaması da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!
Sezon başında Aston Villa'dan Samatta, Alanyaspor'dan Cisse, Basel'den Ademi, Kasımpaşa'dan Thiam gibi oyuncuları transfer eden Fenerbahçe, golcülerinden umduğu katkıyı bulamadı. Emre Belözoğlu, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında forvet pozisyonunda Enner Valencia'yı kullandı. Fenerbahçe'de transfer operasyonu da başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yıkan Marega ismi artık daha da sesli söyleniyor.
MAREGA PORTO İLE SÖZLEŞME UZATMIYOR!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin bir sezondur peşinde olduğu Malili golcü Moussa Marega hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, "Porto ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.
Marega'nın menajeri Aissa'nın Fenerbahçe yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde Marega'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.
Sarı-Lacivertli kurmayların Covid-19 nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem Marega hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.
Piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olan 30 yaşındaki Malili golcünün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz hafta sonunda da Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.
OZAN TUFAN DEĞERİNİ 5'E KATLADI!
F.Bahçe'de gol ve asistleriyle öne çıkan Ozan Tufan, değerini 5'e katladı. Son iki sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli yıldız, 24 gole etki etti. 2019'da 2 milyon Euro değer biçilen başarılı futbolcunun şimdilerde piyasası 10 milyon Euro!
EURO 2020 SONRASI DEĞERİ DAHA DA YÜKSELECEK
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberi... Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. 2018- 19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören Ozan, bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.
Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN GENÇ STOPERİ SZALAİ'YE TEKLİF YAĞIYOR!
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı oyuncusu Attila Szalai, sarı lacivertli kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taktir toplarken, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listesine de girmeyi başardı.
İngiliz basını, Napoli ve Lazio'nun ardından Premier Lig'den Leicester City, Aston Villa ve Newcastle United'ın da 23 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği öne sürdü.
Haberde, Macar savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen takımların en az 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.