Son dakika: Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Moussa Marega'dan müjde geldi! Menajerinden flaş sözler...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den transfer haberleri geliyor. Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle bambaşka bir kimlik yakalayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Sarı lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu da planlamaya başladı. Porto ile sözleşmesini yenilemeyen Malili forvet Moussa Marega'nın transferi hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Moussa Marega hakkında son dakika transfer gelişmesi! Bu sezon Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Marega, İranlı golcü Mehdi Taremi'nin gölgesinde kaldı. Oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğu da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Moussa Marega'ya imza parası ödemeyi de kabul etti. Marega'nın menajerinin yaptığı son dakika açıklaması da Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!