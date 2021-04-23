Soyunma odasında isyan!

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu, oyundan çıkarılmasına sinirlenip tavır yaptı. Elinin altındaki şişeleri duvarlara atan Sofiane Feghouli güçlükle sakinleştirildi
Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarıkırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi. 0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı. Sinirinisu şişesinden ve duvardan çıkaranFeghouli'nin güçlükle sakinleştirildiğiöğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli,yüzde 15 indirim konusunda yönetimleanlaşamamıştı. Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.
TERIM'DEN ERKEN KAMP
Yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan G.Saray, kamp için dün kente gitti. Tedavileri devam eden Falcao,Onyekuruve Yedlin ile karantinada olan MostafaMohamed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Linnes ise kafilede bulundu.
TARAFTAR İMPARATOR'ASAHIP ÇIKTI
TEKNIK direktör Fatih Terim'e yönelik bir taraftar grubunun istifa çağrısı yapması sonrasında İmparator'a da destek mesajları yağdı. Dün oyuncular ve teknik kadro, Fatih Terim fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu isteğe tepki gösterdi. Diğer yanda ise G.Saray taraftarı da ayağa kalktı. Taraftarın büyükbölümü, deneyimli teknikadama sahip çıkıp destekmesajları attı. Sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldıracak kişinin Fatih Terim olduğu da ortak görüştü...
BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM!
YÖNETIM olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayansarı-kırmızılılarda saha içini ise FatihTerim iyi idare edemedi. İşte Terim'in hataları: SON Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadeceSofiane Feghouli'yi Fatih Terimtransfer etmedi. TERIM'IN isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyonEuro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı! KEREM Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babelgibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi.
4 SAĞ BEK MARİANO ETMEDI
GOMIS ilk gelen teklife satıldı, 50 milyon Euro yatırım yapılan Diagne- Falcao ikilisi hayal kırıklığı yaratınca son umut olarak Mısır'dan Mostafa Mohamed kadroya katıldı. LINNES'IN ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı, 2 senede 14 milyon TLkazanan Şener Özbayraklıda olmasına rağmen önce OmarElabdellaoui sonra devre arasındaYedlin transfer edildi. Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi! BAŞKAN Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor.