Soyunma odasında isyan!

rabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarıkırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi. 0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı.Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayanHocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.Yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan G.Saray, kamp için dün kente gitti. Tedavileri devam edenile karantinada olankadroda yer almadı. Sakatlığı geçenise kafilede bulundu.TEKNIK direktör Fatih Terim'e yönelik bir taraftar grubunun istifa çağrısı yapması sonrasında İmparator'a da destek mesajları yağdı. Dün oyuncular ve teknik kadro, Fatih Terim fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu isteğe tepki gösterdi. Diğer yanda ise G.Saray taraftarı da ayağa kalktı.Sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldıracak kişinin Fatih Terim olduğu da ortak görüştü...YÖNETIM olarak saha dışında. İşte Terim'in hataları:Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudanisteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken,, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyuncailk gelen teklife satıldı, 50 milyon Euro yatırım yapılan Diagne- Falcao ikilisi hayal kırıklığı yaratınca son umut olarak Mısır'dan Mostafa Mohamed kadroya katıldı.ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı,Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi!Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor.