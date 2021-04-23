‘uçan’ Alanya

igin bu sezonki flaş ekipleri Alanyaspor ve Gaziantep FK dün kozlarını paylaşırken, sahadan Antalya temsilcisi 3-2 galip ayrıldı. Konuk ekip 6. dakikada Muhammet Demir ile öne geçerken, 18'de Mustafa Pektemek yanıt verdi. Muhammet 41'de takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Ancak 45+1'de Caulker, Gaziantep'in soyunma odasına avantajlı gitmesini önleyip skoru eşitledi: 2-2.Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 55 yaparken, Gaziantep FK ise 51'de kaldı. Konuk ekipte cezadan dönen teknik direktörAlanya'nın hocası Çağdaş Atan da sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.ALANYA-Gaziantep FK maçına Salih Uçan damgasını vurdu. Kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, 53 dakika içinde 3 asist birden yaparken kariyerinde en çok gol pası verdiği maçı oynadı. Sezon sonu için ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için anılan Salih mücadelenin ardından geleceği ile ilgili mesajlar verdi. Tecrübeli orta saha,Bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince geleceğime bakacağız" ifadelerini kullandı.