Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘uçan’ Alanya
Giriş Tarihi: 23.4.2021

‘uçan’ Alanya

‘uçan’ Alanya

Süper Lig’de 5.’lik yarışı veren iki ekibin mücadelesinde güldü. İki kez geriye düştüğü maçta ’yı 3-2 yenen Akdeniz ekibinde, 3 asist yapan ’la 2 gol atan Pektemek şov yaptı

Ligin bu sezonki flaş ekipleri Alanyaspor ve Gaziantep FK dün kozlarını paylaşırken, sahadan Antalya temsilcisi 3-2 galip ayrıldı. Konuk ekip 6. dakikada Muhammet Demir ile öne geçerken, 18'de Mustafa Pektemek yanıt verdi. Muhammet 41'de takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Ancak 45+1'de Caulker, Gaziantep'in soyunma odasına avantajlı gitmesini önleyip skoru eşitledi: 2-2. Alanya, 53'te Mustafa Pektemek'in golüyle durumu 3-2'ye getirip çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TEKNİK ADAMLAR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 55 yaparken, Gaziantep FK ise 51'de kaldı. Konuk ekipte cezadan dönen teknik direktör Sa Pinto, 90. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı. Alanya'nın hocası Çağdaş Atan da sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

SALİH'TEN AYRILIK SİNYALİ
ALANYA-Gaziantep FK maçına Salih Uçan damgasını vurdu. Kontratı sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, 53 dakika içinde 3 asist birden yaparken kariyerinde en çok gol pası verdiği maçı oynadı. Sezon sonu için ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için anılan Salih mücadelenin ardından geleceği ile ilgili mesajlar verdi. Tecrübeli orta saha, "İleriye dönük planlarım elbette var. Bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince geleceğime bakacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul ve birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri - Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı
Çağlar Söyüncü ve Diagne karşılaşmasında dikkat çeken detay!
Roketsan'dan Türk SİHA'larını hedef alan Rusya'ya misilleme! Pantsir, MAM-T ile vuruldu
Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"
SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dendias'a talimat verdiğini itiraf etti
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni İrfan Can Kahveci savaşı! Emre Belözoğlu mu Fatih Terim mi?
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
ARKADAŞINA GÖNDER
‘uçan’ Alanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA