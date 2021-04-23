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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 23.4.2021 10:12

Usta yorumcu 'tan için flaş sözler: "Artık görevi bırak"

Usta yorumcu Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için flaş sözler: Artık görevi bırak

'ın son haftalarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası zirve yarışından uzaklaştı. Son olarak Trabzonspor maçında son saniyelerde bulduğu goller 1 puanı alan Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Galatasaray'da yaşanan sıkıntılar 'in de görevde kalıp kalmayacağı konusunu da gündeme getirdi. A Spor'un usta yorumcusu , Fatih Terim hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak Terim'in artık görevi bırakmasını söyledi. İşte Hıncal Uluç'un o çarpıcı açıklamaları...

Süper Lig'de zirve yarışı kızışmaya başladı. Lider Beşiktaş bu hafta Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. beraberliğini aldı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray da Trabzonspor ile berabere kalmış ve zirve yakınlaşma fırsatını tepmişti. Emre Akbaba'nın son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, futbol anlamında da sınıfta kaldı diyebiliriz. Yaşanan bu kritik puan kaybının ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.

HINCAL ULUÇ: FATİH TERİM GÖREVİ BIRAKMALI

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim hakkında dün A Spor ekranlarında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fatih Terim'in artık görevi bırakmasını söyledi. İşte Hıncal Uluç'un Fatih Terim hakkında söylediği o çarpıcı açıklamalar...

"Fatih Terim'i sevdiğimiz için, aile dostumuz olduğu için söylüyorum. Dost acı söyler Fatih Terim, sen artık Galatasaray için makul düşünemiyorsun. Bu yetini bu veya şu sebeple kaybettin. Bu kadar yürekten Galatasaraylı olarak bu takıma yapabileceğin en iyi iş bırakmak diyorduk. Artık UltraAslan da aynı noktaya geldi. Burada konuşmadık mı? 'Fatih Hocam ne olur kovulmadan sen bırak. Senin gibi bir adama kovulmak yakışmaz. Sen Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine çıkaran adamsın' demedik mi?"

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözler: Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik görevi bırakmak

Şamnpiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Fatih Terim oldu. Daha önce Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden ultrAslan, Trabzonspor maçının ardından ise deneyimli hoca ve teknik kadronun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.

UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Twitter'dan yaptığı istifa çağrısı ultrAslan'ın resmi Twitter adresinden de retweet edilerek desteklendi.

Şirin şu paylaşımı yaptı: "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

Şirin'in açıklamalarının ardından taraftarlar adeta ikiye bölündü. UltrAslan'a destek verenlerden fazla tepki geldi. Tepki tweetlerinin ardından ise Sebahattin Şirin'den bir paylaşım daha geldi.

Milyonlarca Galatasaray taraftarının da kendisi gibi düşündüğünü belirten Şirin'in paylaşımı şöyle:

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Usta yorumcu Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için flaş sözler: "Artık görevi bırak"
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