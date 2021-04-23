Usta yorumcu Hıncal Uluç'tan Fatih Terim için flaş sözler: "Artık görevi bırak"

HINCAL ULUÇ: FATİH TERİM GÖREVİ BIRAKMALI

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, teknik direktör Fatih Terim hakkında dün A Spor ekranlarında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fatih Terim'in artık görevi bırakmasını söyledi. İşte Hıncal Uluç'un Fatih Terim hakkında söylediği o çarpıcı açıklamalar...

"Fatih Terim'i sevdiğimiz için, aile dostumuz olduğu için söylüyorum. Dost acı söyler Fatih Terim, sen artık Galatasaray için makul düşünemiyorsun. Bu yetini bu veya şu sebeple kaybettin. Bu kadar yürekten Galatasaraylı olarak bu takıma yapabileceğin en iyi iş bırakmak diyorduk. Artık UltraAslan da aynı noktaya geldi. Burada konuşmadık mı? 'Fatih Hocam ne olur kovulmadan sen bırak. Senin gibi bir adama kovulmak yakışmaz. Sen Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine çıkaran adamsın' demedik mi?"

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözler: Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik görevi bırakmak

Şamnpiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Fatih Terim oldu. Daha önce Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden ultrAslan, Trabzonspor maçının ardından ise deneyimli hoca ve teknik kadronun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.