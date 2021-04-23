Yeni Malatyaspor'da Wallace Dos Santos 2 hafta yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, Wallace ile ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınırken sakatlanan futbolcumuz Wallace Dos Santos'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk iç adalesinde Grade-1 yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."