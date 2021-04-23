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Giriş Tarihi: 23.4.2021 20:55

'da 2 hafta yok

AA
Yeni Malatyaspor'da Wallace Dos Santos 2 hafta yok

takımlarından Helenex , savunma oyuncusu 'un sağ uyluk iç adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, Wallace ile ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınırken sakatlanan futbolcumuz Wallace Dos Santos'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk iç adalesinde Grade-1 yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

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Yeni Malatyaspor'da Wallace Dos Santos 2 hafta yok
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