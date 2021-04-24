23 Nisan coşkusu

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bayram coşkusu yaşandı. Ligde yer alan 16 takımın kaptanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelirken, Türk bayrağı etrafında buluşup, dostluk mesajı verdiler.A Milli Takımımız EURO 2020 için gün sayarken, 23 Nisan için de özel bir videoda buluştu. Tüm oyuncuların çocukluk fotoğrafları, günümüzdeki halleri ile yan yana paylaşılırken en çok dikkat çeken ise teknik direktör Şenol Güneş oldu. Deneyimli teknik adamın çocukluk fotoğrafı son olarak ekrana geldi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koltuğunu 1 gün için devrederken, şu mesajı paylaştı: Bugün koltuğumu Beşiktaş'ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen'e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle.G.Saray Kulübü, 23 Nisan mesajını altyapı oyuncuları ile verdi. G.Saray Futbol Akademisi öğrencileri okudukları şiirlerle ortak bir gösteri yaparken bu video sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.