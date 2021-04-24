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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:52

istedi Alioski için pazarlıklar başladı

Abdullah Avcı istedi Alioski için pazarlıklar başladı

'de zirveyi takibini sürdüren , gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımın gündeminde deneyimli sol bek var. ile sözleşmesi bitecek olan Alioski için görüşmeler devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri ile imza parası konusunda bir anlaşmazlık yaşanırken, imza parası yerine çeşitli bonuslar verilebileceği ifade ediliyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, ilk 3'e girmek için kalan maçları kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavili takım, bir yandan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı.

Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti.



Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.

PARMAK KARARI SALI GÜNÜ

Abdulkadir Parmak'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması gündeme oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Karagümrük maçı sonrası konuyu değerlendirelim" derken Parmak'ın menajeri de yönetimle görüşmek için Trabzon'da bulunuyor. Taraflar salı günü bir araya gelecek.

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Abdullah Avcı istedi Alioski için pazarlıklar başladı
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