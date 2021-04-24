Abdullah Avcı istedi Alioski için pazarlıklar başladı

Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti.





Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.