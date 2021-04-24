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Giriş Tarihi: 24.4.2021 19:07 Son Güncelleme: 24.4.2021 19:15

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DHA
Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması: Galatasaray'dan alacağı kalmamıştır

Kulübü İkinci Başkanı , "Galatasaray Spor Kulübü’nün ’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir" dedi.

Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır" dedi.

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Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması: Galatasaray'dan alacağı kalmamıştır
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