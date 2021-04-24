Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern şampiyonluğu erteledi, Dortmund Haaland'la kazandı
Giriş Tarihi: 24.4.2021 19:32

Bayern şampiyonluğu erteledi, Dortmund Haaland'la kazandı

AA
Bayern şampiyonluğu erteledi, Dortmund Haaland'la kazandı

'da lider , deplasmanda Mainz 05'e 2-1 yenildi. Mainz 05 böylelikle 34 puanla 12. sıraya yükseldi. Bayern Münih ise sezonun bitmesine 3 hafta kala 71 puanla liderliğini sürdürdü. Wolfsburg'u deplasmanda Haaland'ın golleriyle 2-0 yenen ise Şampiyonlar Ligi’ne katılma umudunu korudu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu. Karşılamaya hızlı başlayan Mainz 05, 3. dakikada Jonathan Burkardt'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mainz, 37. dakikada Robin Quaison ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 90+4. dakikada Robert Lewandwoski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde gol olmayınca Mainz 05, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05 böylelikle 34 puanla 12. sıraya yükseldi. Bayern Münih ise sezonun bitmesine 3 hafta kala 71 puanla liderliğini sürdürdü.

Bir maç eksiği bulunan ve 61 puanla ikinci sırada yer alan Leipzig'in, yarın Stuttgart'a yenilmesi durumunda Bayern Münih, Bundesliga'da 31. şampiyonluğunu ulaşacak.

DORTMUND, ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUDUNU KORUDU
Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 yendi. Volkswagen Arena'da oynanan maçta sarı-siyahlıların gollerini, 12. ve 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Bu galibiyetle puanını 55'e çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılma umudunu korudu. Wolfsburg ise 57 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Werder Bremen'i 3-1 mağlup ederken, Freiburg-Hoffenheim müsabakası 1-1 berabere sonuçlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...
Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...
Son dakika: FETÖ’ye kurmay darbesi! Adil Öksüz’ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Son dakika: Şampiyonluk yarışında kim önde? "Sergen Yalçın çözüm bulamıyor" Fenerbahçe...
Son Dakika Haberi: 51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak...
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı! Berat Albayrak'ın hamlesi milat olmuş
Hadise O Ses Türkiye koltuğundan da oldu! Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye Aleyna Tilki mi jüri olacak?
Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! Sözde soykırım ile ilgili skandal bildiri! Alçak ifadeler...
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Nisan 2021 Cumartesi!
Bill Gates dünyayı kurtaracak planını açıkladı! İklim krizine çözümü buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern şampiyonluğu erteledi, Dortmund Haaland'la kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA