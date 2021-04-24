Bazı şeyler istedikleri gibi gitmiyor anlayışla karşılıyorum

enerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair sorulara yanıt verdi. Emre Belözoğlu, bir gazetecininsorusuna "diye cevap verdi.Şampiyonluk yarışında takımına inandığını ve güvendiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbol adamı, "dedi.MEDIPOL Başakşehir maçının son anlarında Aykut Kocaman ile yan yana sohbet etmelerinin eleştirilmesine de değinen Belözoğlu, "Aykut hoca camiamızın efsane futbolcusuydu.Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil.Her teknik direktörün oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini maçla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem görmüyorum. Aykut Kocaman'la aramız ağabey-kardeşlik ilişkisi gibidir.