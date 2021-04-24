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Giriş Tarihi: 24.4.2021

Bazı şeyler istedikleri gibi gitmiyor anlayışla karşılıyorum

VOLKAN DEMİR
Bazı şeyler istedikleri gibi gitmiyor anlayışla karşılıyorum

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü , “Camiayı bir arada tutmak için yapılan açıklamalar. Kendi adıma anlayışla karşılıyorum” ifadesini kullandı. Şampiyonluk yarışında takımının çok iyi bir enerjiye sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Futbolumuzda da ciddi bir gelişme var. Ama bunu maçın geneline yaymalıyız" dedi

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair sorulara yanıt verdi. Emre Belözoğlu, bir gazetecinin "Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Ahmet başkanın, Sergen hocanın açıklamalarını tabii ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak için yapılan açıklamalar olduğundan ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum" diye cevap verdi.

HER KARARIM DOĞRU OLMAYABİLİR
Şampiyonluk yarışında takımına inandığını ve güvendiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbol adamı, "Futbolumuzda gelişme var. Ama önümüzde yeni bir oyun inşa etmek için zaman yok. Yine de sahada belli zamanlarda gösterdiğimiz şeyleri görebiliyoruz. Ama bunu genele yaymalıyız. Oyuncularımla da ilişkilerim çok iyi. Ancak her zaman verdiğim kararlar doğru olmayabilir. Ben de futbolcuyken, "Neden 11'de değilim" diye sorgulamıştım. Onların da bunu yaşaması normal ama biz onlara doğruyu anlatmak için burdayız" dedi.

AYKUT KOCAMANİLE AĞABEY-KARDEŞ GİBİYİZ!
MEDIPOL Başakşehir maçının son anlarında Aykut Kocaman ile yan yana sohbet etmelerinin eleştirilmesine de değinen Belözoğlu, "Aykut hoca camiamızın efsane futbolcusuydu. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır, birçok konuda kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim. Her teknik direktörün oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini maçla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem görmüyorum. Aykut Kocaman'la aramız ağabey-kardeşlik ilişkisi gibidir.

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Bazı şeyler istedikleri gibi gitmiyor anlayışla karşılıyorum
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