Bazı şeyler istedikleri gibi gitmiyor anlayışla karşılıyorum

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, “Camiayı bir arada tutmak için yapılan açıklamalar. Kendi adıma anlayışla karşılıyorum” ifadesini kullandı. Şampiyonluk yarışında takımının çok iyi bir enerjiye sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Futbolumuzda da ciddi bir gelişme var. Ama bunu maçın geneline yaymalıyız" dedi
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair sorulara yanıt verdi. Emre Belözoğlu, bir gazetecinin "Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarınınasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Ahmet başkanın, Sergenhocanın açıklamalarınıtabii kitakip ediyoruz.Bazı şeyler onlarınistediği gibi gitmiyor gibigörünüyor. Bu da normal birreflekstir, camiayı bir tutmakiçin yapılan açıklamalarolduğundan ben kendiadıma anlayışla karşılıyorum" diye cevap verdi.
HER KARARIM DOĞRU OLMAYABİLİR
Şampiyonluk yarışında takımına inandığını ve güvendiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbol adamı, "Futbolumuzda gelişmevar. Ama önümüzde yenibir oyun inşa etmek için zamanyok. Yine de sahada bellizamanlarda gösterdiğimiz şeylerigörebiliyoruz. Ama bunugenele yaymalıyız. Oyuncularımlada ilişkilerim çok iyi. Ancakher zaman verdiğim kararlardoğru olmayabilir. Ben defutbolcuyken, "Neden 11'de değilim"diye sorgulamıştım. Onlarında bunu yaşaması normalama biz onlara doğruyu anlatmakiçin burdayız" dedi.
AYKUT KOCAMANİLEAĞABEY-KARDEŞ GİBİYİZ!
MEDIPOL Başakşehir maçının son anlarında Aykut Kocaman ile yan yana sohbet etmelerinin eleştirilmesine de değinen Belözoğlu, "Aykut hoca camiamızın efsane futbolcusuydu. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır,birçok konuda kendisiyle fikiralışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Ben herteknik adamın yanınagidip oyunu konuşabilirim. Her teknik direktörün oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini maçla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem görmüyorum. Aykut Kocaman'la aramız ağabey-kardeşlik ilişkisi gibidir.