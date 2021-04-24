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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:03 Son Güncelleme: 24.4.2021 09:11

Beşiktaş'ta forvette kim oynayacak? Sürpriz isim...

Beşiktaş'ta forvette kim oynayacak? Sürpriz isim...

Spor Toto 'in 37. haftasında son 2 haftada 4 puan kaybeden lider Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda forvet sıkıntısı yaşanıyor. Aboubakar ve Cenk’in ardından Larin de bugün forma giyemeyecek. İleri uç için kararsızlık yaşayan , antrenmanda değişik alternatifler denedi. Forvet adayları; Mensah, Gökhan ve Ljajic... İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 22 galibiyet, 6'şar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın da sakatlığının nüksetmesi, gözleri Cyle Larin'e çevirmişti. Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı oyuncunun Kayseri müsabakasının kadrosuna da alınmadığı açıklandı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvet için alternatif planlar da belirledi.

SERGEN HOCA GİZLİ TUTUYOR

Larin'in yerine Mensah'ı deneyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra 4-6-0 sistemini de hazır tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç içinde skora göre de değişim yapabilmek adına takımını farklı planlarda hazırlıyor. Bu konuda ser verip sır vermeyen Yalçın'ın öncelikli hedefi Mensah'ı ileri uçta oynatmak. Gökhan Töre alternatifini de cebinde tutan başarılı çalıştırıcı, daha önce İtalya'da forvette ter döken Ljajic'e de forma verebilir.

BÜLENT TİMURLENK: HÜCUMA EN YAKIN İSİM LJAJIC

Elındeki üç santrforun da sakatsa elbette başka bir oyun planı vardır. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve karşısında puan tablosundaki ligin zayıf ekiplerinden Kayserispor var. Kaleye en yakın isim Ljajic olabilir. Kanatlarda Ghezzal ve Nkoudou'dan daha formda olduğuna inandığım Gökhan Töre'li bir hücum hattı da Beşiktaş'ı galibiyete taşıyabilir. Ancak yarışta son viraja girilirken Larin bir kenara Abuobakar'ın Rize'de olmaması halinde Beşiktaş'ın işi çok ama çok olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan (Mensah).

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat.

SON 6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

OĞUZHAN VE HASİC DE SAKAT

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor. Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

WELİNTON CEZALI

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak. Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü. Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz bu mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

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Beşiktaş'ta forvette kim oynayacak? Sürpriz isim...
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