Beşiktaş'ta forvette kim oynayacak? Sürpriz isim...

BÜLENT TİMURLENK: HÜCUMA EN YAKIN İSİM LJAJIC

Elındeki üç santrforun da sakatsa elbette başka bir oyun planı vardır. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve karşısında puan tablosundaki ligin zayıf ekiplerinden Kayserispor var. Kaleye en yakın isim Ljajic olabilir. Kanatlarda Ghezzal ve Nkoudou'dan daha formda olduğuna inandığım Gökhan Töre'li bir hücum hattı da Beşiktaş'ı galibiyete taşıyabilir. Ancak yarışta son viraja girilirken Larin bir kenara Abuobakar'ın Rize'de olmaması halinde Beşiktaş'ın işi çok ama çok olacak.