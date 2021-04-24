Beşiktaş'ta forvette kim oynayacak? Sürpriz isim...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 22 galibiyet, 6'şar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın da sakatlığının nüksetmesi, gözleri Cyle Larin'e çevirmişti. Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı oyuncunun Kayseri müsabakasının kadrosuna da alınmadığı açıklandı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvet için alternatif planlar da belirledi.
SERGEN HOCA GİZLİ TUTUYOR
Larin'in yerine Mensah'ı deneyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra 4-6-0 sistemini de hazır tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç içinde skora göre de değişim yapabilmek adına takımını farklı planlarda hazırlıyor. Bu konuda ser verip sır vermeyen Yalçın'ın öncelikli hedefi Mensah'ı ileri uçta oynatmak. Gökhan Töre alternatifini de cebinde tutan başarılı çalıştırıcı, daha önce İtalya'da forvette ter döken Ljajic'e de forma verebilir.
BÜLENT TİMURLENK: HÜCUMA EN YAKIN İSİM LJAJIC
Elındeki üç santrforun da sakatsa elbette başka bir oyun planı vardır. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve karşısında puan tablosundaki ligin zayıf ekiplerinden Kayserispor var. Kaleye en yakın isim Ljajic olabilir. Kanatlarda Ghezzal ve Nkoudou'dan daha formda olduğuna inandığım Gökhan Töre'li bir hücum hattı da Beşiktaş'ı galibiyete taşıyabilir. Ancak yarışta son viraja girilirken Larin bir kenara Abuobakar'ın Rize'de olmaması halinde Beşiktaş'ın işi çok ama çok olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan (Mensah).
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat.
SON 6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET
Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
OĞUZHAN VE HASİC DE SAKAT
Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor. Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.
WELİNTON CEZALI
Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak. Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü. Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz bu mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.