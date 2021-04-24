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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:11 Son Güncelleme: 24.4.2021 09:13

'tan 'a teklif! İşte Kenan'ın istediği maaş

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'tan Kenan Karaman'a teklif! İşte Kenan'ın istediği maaş

'de şampiyonluk mücadelesi veren , bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem dış transferde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlıların radarındaki isimlerden biri de . Milli futbolcu ile pazarlık halinde olan Kartal'ın 800 bin euro önerdiği, Kenan'ın ise 1.2 milyon euro istediği ifade ediliyor. Süper Lig'in diğer devleri , Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki futbolcu için 'ın çok fazla ısrarcı olmadığı ve şartların uyması durumunda oyuncunun alınmasını istediği öğrenildi.

Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istedi. Siyah-beyazlılar ise Kenan'a Alman kulübünden aldığı 800 bin Euro'yu teklif etti. Teknik direktör Sergen Yalçın ise 27 yaşındaki forvet için "ısrarcı" değil. İşte detaylar...

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, diğer yandan ise gelecek sezonun transfer görüşmelerini şimdiden yürütüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Kenan Karaman ile yapılan görüşmelerde karşılıklı teklif ve talepler masaya yatırıldı. Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin Beşiktaş'tan 1.2 milyon euro istediği ifade edildi.

"KULÜBÜN EKONOMİK ŞARTLARINI ZORLAMAYIN"

Ancak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin euro teklif ettiği belirtildi. İki taraf arasında 400 bin euro'luk bir fark oluşurken görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Türkiye'den Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurtdışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktör Sergen Yalçın ise çok ısrarcı değil. Tecrübeli çalıştırıcının, kulübün şartlarında anlaşma sağlanırsa alınması yönünde görüş ilettiği kaydedildi.

44 GOLE KATKI VERDİ

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman, forvet mevkiinin dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hoffenheim altyapısında yetişen milli oyuncu, Almanya'da 3 farklı takımda (Hoffenheim, Hannover ve F.Düsseldorf) forma giyerken, 166 müsabakada 28 gol, 16 asiste imzasını attı. Kenan bu sezon Düsseldorf'ta attığı 7 golün 4'ünü sağ, 3'ünü de kafa ile ağlara gönderdi.

BÜLENT TİMURLENK - YARIM SEZON GÖRMEK LAZIM

Pandemi döneminde bonservisi elinde olan oyuncuların pazarlık gücü yüksektir. Kenan Karaman, 27 yaşında ve A Milli Takım oyuncusu. Süper Lig'deki mevcut maaş skalasına bakıldığında talep ettiği ücret kendisi açısından makul görünüyor olabilir. Ama taliplisi olan kulüplerin onun bölgesindeki futbolcu ihtiyacı Kenan Karaman'ın fiyatını yükseltir. Gurbetçi oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği kesin gibi. Ama Milli Takım'daki verimliliğini şampiyonluk yarışındaki bir takıma taşır mı, doğrusu bunu en az bir yarım sezon görmeden bilemeyiz.

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Beşiktaş'tan Kenan Karaman'a teklif! İşte Kenan'ın istediği maaş
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