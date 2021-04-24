"KULÜBÜN EKONOMİK ŞARTLARINI ZORLAMAYIN"

Ancak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin euro teklif ettiği belirtildi. İki taraf arasında 400 bin euro'luk bir fark oluşurken görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Türkiye'den Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurtdışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktör Sergen Yalçın ise çok ısrarcı değil. Tecrübeli çalıştırıcının, kulübün şartlarında anlaşma sağlanırsa alınması yönünde görüş ilettiği kaydedildi.