Bitmeyen kabus!

eşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın da sakatlığının nüksetmesi, gözleri Cyle Larin'e çevirmişti. Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi.Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvet için alternatif planlar da belirledi.Larin'in yerine Mensah'ı deneyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra 4-6-0 sistemini de hazır tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç içinde skora göre de değişim yapabilmek adına takımını farklı planlarda hazırlıyor. Bu konuda ser verip sır vermeyen Yalçın'ın öncelikli hedefi Mensah'ı ileri uçta oynatmak. Gökhan Töre alternatifini de cebinde tutan başarılı çalıştırıcı,ELINDEKI üç santrforun da sakatsa elbette başka bir oyun planı vardır. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve karşısında puan tablosundaki ligin zayıf ekiplerinden Kayserispor var.Kanatlarda Ghezzal ve Nkoudou'dan daha formda olduğuna inandığım Gökhan Töre'li bir hücum hattı da Beşiktaş'ı galibiyete taşıyabilir.