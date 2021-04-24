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Giriş Tarihi: 24.4.2021

Bitmeyen kabus!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bitmeyen kabus!

Aboubakar ve Cenk’in ardından Larin de bugün forma giyemeyecek. İleri uç için kararsızlık yaşayan , antrenmanda değişik alternatifler denedi. Forvet adayları; Mensah, Gökhan ve Ljajic...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın da sakatlığının nüksetmesi, gözleri Cyle Larin'e çevirmişti. Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı oyuncunun Kayseri müsabakasının kadrosuna da alınmadığı açıklandı. Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvet için alternatif planlar da belirledi.

SERGEN HOCA GİZLİ TUTUYOR...
Larin'in yerine Mensah'ı deneyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra 4-6-0 sistemini de hazır tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı maç içinde skora göre de değişim yapabilmek adına takımını farklı planlarda hazırlıyor. Bu konuda ser verip sır vermeyen Yalçın'ın öncelikli hedefi Mensah'ı ileri uçta oynatmak. Gökhan Töre alternatifini de cebinde tutan başarılı çalıştırıcı, daha önce İtalya'da forvette ter döken Ljajic'e de forma verebilir.

BÜLENT TİMURLENK
Hücuma en yakın isim Ljajic
ELINDEKI üç santrforun da sakatsa elbette başka bir oyun planı vardır. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacak ve karşısında puan tablosundaki ligin zayıf ekiplerinden Kayserispor var. Kaleye en yakın isim Ljajic olabilir. Kanatlarda Ghezzal ve Nkoudou'dan daha formda olduğuna inandığım Gökhan Töre'li bir hücum hattı da Beşiktaş'ı galibiyete taşıyabilir. Ancak yarışta son viraja girilirken Larin bir kenara Abuobakar'ın Rize'de olmaması halinde Beşiktaş'ın işi çok ama çok olacak.

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