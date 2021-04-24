CANLI | Süper Lig'de zorlu mücadele! Konyaspor'un rakibi Hatayspor

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.
Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'in geride kalan diliminde Konyaspor 41, Hatayspor ise 53 puan topladı.
İLK 11'LER...
İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guillherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi
Hatayspor: Munir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...
İH KONYASPOR 0-0 HATAYSPOR