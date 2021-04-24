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Giriş Tarihi: 24.4.2021 13:30

CANLI | 'de zorlu mücadele! 'un rakibi

CANLI | Süper Lig'de zorlu mücadele! Konyaspor'un rakibi Hatayspor

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşma öncesinde Konyaspor'un 41, Hatayspor'un ise 53 puanı bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig'in geride kalan diliminde Konyaspor 41, Hatayspor ise 53 puan topladı.

İLK 11'LER...

İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guillherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza

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İH KONYASPOR 0-0 HATAYSPOR

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CANLI | Süper Lig'de zorlu mücadele! Konyaspor'un rakibi Hatayspor
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