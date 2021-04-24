Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maç öncesi Sivasspor ligde 51 puanla 8, Denizlispor ise 27 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maç beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanıyor.
Ligde 13 haftadır kaybetmeyen Sivasspor kritik maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürmek istiyor. 7 haftadır kazanamayan Denizlispor ise kötü gidişe son vermek amacında...
DENİZLİSPOR - SİVASSPOR
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İLK 11'LER
Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Fabiano, Muhammet, Sakıb, Kubilay, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode