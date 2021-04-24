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Giriş Tarihi: 24.4.2021 19:53

sahasında 'u ağırlıyor (CANLI)

Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor CANLI

'in 37. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Maç öncesi Sivasspor ligde 51 puanla 8, Denizlispor ise 27 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Hakem 'in yönettiği maç beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanıyor. Denizlispor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maç öncesi Sivasspor ligde 51 puanla 8, Denizlispor ise 27 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maç beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 13 haftadır kaybetmeyen Sivasspor kritik maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürmek istiyor. 7 haftadır kazanamayan Denizlispor ise kötü gidişe son vermek amacında...

DENİZLİSPOR - SİVASSPOR

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İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Fabiano, Muhammet, Sakıb, Kubilay, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

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Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor (CANLI)
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