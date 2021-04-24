Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersun Yanal'dan Podolski sorusuna tepki: Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz
Giriş Tarihi: 25.4.2021 01:02 Son Güncelleme: 25.4.2021 01:34

'dan Podolski sorusuna tepki: Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz

AA
Ersun Yanal'dan Podolski sorusuna tepki: Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz

Fraport TAV Teknik Direktörü , toparlanıp önlerindeki hedefleri gerçekleştirmek için zamanlarının daraldığını belirtti. Yanal, kırmızı kart gören ile ilgili soruya ise "Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, Süper Lig'in 37. haftasında sahalarında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya Kovid-19 ve sakatlık gibi sorunlarla çıktıklarını söyledi.

Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktaran Yanal, "Galatasaray için en kritik maçlardan biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında 'ya hep ya hiç' maçına çıktılar. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksiz kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından da sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin, koronavirüsü yeni atlatmıştı ve kendini çok iyi hissetmiyordu. Toparlanıp önümüzdeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor" diye konuştu.



"BU SORU BENCE ÇOK ETİK DEĞİL"
Ersun Yanal, önlerindeki süreçte eksikliklerin bir an önce dönmesiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı. Bir gazetecinin "Podolski'de ilk yarıda sarı kart gördüğü pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği tartışıldı. İkinci yarıda ikinci sarı karttan kırmızı görerek 30 dakikadan fazla süre takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu oyundan almamanız bir hata mıydı?" sorusu üzerine Yanal, yıldız futbolcunun Alman milli takım formasını 130 kez giydiğini ve 48 gol attığını hatırlattı.

Podolski'nin Dünya Kupası'nı da kaldırdığını anımsatan Yanal, "Bundesliga'da önemli başarılar elde etti. Arsenal gibi dünya çapında büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Lukas Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyonda bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi birçok başarıya imza atmış bir oyuncu. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"AĞZINIZDAN ÇIKAN SORUYA DİKKAT EDECEKSİNİZ"
Yanal, toplantının sonunda "Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz" şeklinde konuştu. Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin ise karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada hakem Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirdi. Çetin, hakemin Podolski'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda hatalı karar verdiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...
Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...
Son dakika: FETÖ’ye kurmay darbesi! Adil Öksüz’ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Son dakika: Şampiyonluk yarışında kim önde? "Sergen Yalçın çözüm bulamıyor" Fenerbahçe...
Son Dakika Haberi: 51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak...
Hadise O Ses Türkiye koltuğundan da oldu! Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye Aleyna Tilki mi jüri olacak?
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı! Berat Albayrak'ın hamlesi milat olmuş
Bill Gates dünyayı kurtaracak planını açıkladı! İklim krizine çözümü buldu
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Nisan 2021 Cumartesi!
Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! CHP ve İYİ Parti skandal bildiriye sessiz kaldı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersun Yanal'dan Podolski sorusuna tepki: Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA