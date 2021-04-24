Ersun Yanal'dan Podolski sorusuna tepki: Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz





"BU SORU BENCE ÇOK ETİK DEĞİL"

Ersun Yanal, önlerindeki süreçte eksikliklerin bir an önce dönmesiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı. Bir gazetecinin "Podolski'de ilk yarıda sarı kart gördüğü pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği tartışıldı. İkinci yarıda ikinci sarı karttan kırmızı görerek 30 dakikadan fazla süre takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu oyundan almamanız bir hata mıydı?" sorusu üzerine Yanal, yıldız futbolcunun Alman milli takım formasını 130 kez giydiğini ve 48 gol attığını hatırlattı.

Podolski'nin Dünya Kupası'nı da kaldırdığını anımsatan Yanal, "Bundesliga'da önemli başarılar elde etti. Arsenal gibi dünya çapında büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Lukas Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyonda bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi birçok başarıya imza atmış bir oyuncu. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz" ifadelerini kullandı.