Fatih Terim giderse Okan Buruk mu gelecek!

‘Galatasaray tarihinin 3’te 1’i Fatih Terim’dir’ diyen Ural Aküzüm, “Giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle yollar ayrılmamalı” dedi
Trabzonspor beraberliğinden sonra Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan Fatih Terim'e eski yöneticilerdenUral Aküzüm sahip çıktı. Bir grup taraftarın istifasını istediği Terim'in, sarı-kırmızılı kulübe dönüş hikâyesini Clubhouse platformu yayınında anlatan Aküzüm şu açıklamaları yaptı: "Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren,benim de içinde bulunduğum DursunÖzbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Yönetim içi tüm muhalefete rağmen büyükriskler alarak Fatih hocayıGalatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın! Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı. Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir. UltrAslan birrealite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeyekalkmasın. Galatasaray'da kararı yönetim kurulu verir. Böyle şeylerin söylenmesivız gelir, tırıs gider!''
GÜNEŞ: CENGIZ BANA 'KEREM'I AL' DEDI!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'ta önemli açıklamalar yaptı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takım'a almayı düşündüğünü belirten Güneş, "Kerem Aktürkoğlu kenardabeklemesine rağmen Mustafa Cengiz,'Hocam takıma al' diyordu. Onu kırmamışolacağım ama şu an bilmiyorum kesin mi. Çokçabuk, teknik, rakibi rahatsız eden bir oyuncu.Falcao ve Mohamed'in yokluğunda sonmaçlarda formayı giydi" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da ligde 21 maçta 571 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İSTİFA ETMEYEN RECEVİK'İ SİLDİLER! BAŞKAN Mustafa Cengiz'in, yönetim kurulu toplantısında yapılan konuşmaları sosyal medya hesabından açıkladığı için istifasını istediği Mahmut Recevik'in ismi ve fotoğrafı resmi siteden kaldırıldı. Cengiz'in istifa çağrısına rağmen göreve devam eden Recevik, Trabzonspor maçına gitmiş ve mücadeleyi 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte izlemişti.