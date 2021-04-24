Fatih Terim giderse Okan Buruk mu gelecek!

rabzonspor beraberliğinden sonra Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlananBir grup taraftarın istifasını istediği Terim'in, sarı-kırmızılı kulübe dönüş hikâyesini Clubhouse platformu yayınında anlatan Aküzüm şu açıklamaları yaptı:Başka kimse değildir.Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın! Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı. Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir.Galatasaray'da kararı yönetim kurulu verir.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'ta önemli açıklamalar yaptı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takım'a almayı düşündüğünü belirten Güneş,ifadelerini kullandı. Galatasaray'da ligde 21 maçta 571 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Mustafa Cengiz'in, yönetim kurulu toplantısında yapılan konuşmaları sosyal medya hesabından açıkladığı için istifasını istediği Mahmut Recevik'in ismi ve fotoğrafı resmi siteden kaldırıldı. Cengiz'in istifa çağrısına rağmen göreve devam eden Recevik, Trabzonspor maçına gitmiş ve mücadeleyi 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte izlemişti.