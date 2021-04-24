Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı! 'Galatasaray finalleri ve sonları becermişti...'

"GALATASARAY FİNALLERİ BECERMİŞTİR"

Marcao'yu ileri çıkmada çok kullandık. Gedson ve Emre Akbaba'nın gelmesine gerek kalmadı. Şener, devamlı gitti. Halil'e bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar pozisyona girip gol atamamasına çok üzüldü. Ama sırtı dönük bu kadar kolay top alması her oyuncunun yapacağı bir iş değil.