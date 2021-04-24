Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı! 'Galatasaray finalleri ve sonları becermişti...'

Süper Lig'de şampiyonluk şampiyonluk yarışı son hız devam ediyor. Şampiyonluk en büyük iki favori takımı Beşiktaş ve Galatasaray'ın aynı saatte maçlarını yaptığı günün ardından zirve yarışı kızışmaya devam etti.
Antalyaspor'a karşı 1-0 galip gelen Galatasaray, puanını 69'a çıkararak zirve takibin sürdürdü. Trabzonspor'a karşı alınan beraberliğin ardından şampiyonluk yolunda yara alan sarı-kırmızılılar, tekrar umutlarını yeşertmeyi başardı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sezon sonunda şampiyonluk için iddialı konuştu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
"DOMİNANT BİR OYUN"
Açıkçası oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı ilk defa baskıyı sonuna kadar yapabildik. Takımın dinamizmi rakibi oynatmamaya müsaitti, bunu yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir.
Burada anahtar, goldür. 6-3-1 gibi dizilen bir takıma karşı bu kadar fazla pozisyon bulabilmek, oyunu domine etmek, ceza sahası dışından şutlar. Boffin'i geçemedik.
"GALATASARAY FİNALLERİ BECERMİŞTİR"
Marcao'yu ileri çıkmada çok kullandık. Gedson ve Emre Akbaba'nın gelmesine gerek kalmadı. Şener, devamlı gitti. Halil'e bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar pozisyona girip gol atamamasına çok üzüldü. Ama sırtı dönük bu kadar kolay top alması her oyuncunun yapacağı bir iş değil.
İstatistiksel olarak ümit veren bir oyun oynadık. Çok kişi bu kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı. Ben takımımdan memnunum. Galatasaray, finaller, sonlar... Galatasaray her zaman becermiştir bunları.
"GALATASARAY'A KOLAY DOKUNULUYOR"
Alanya'da Zorbay Hoca'ya takılmıştık. Burada da VAR'da kendisi vardı yine ona takıldık. Podolski'nin ilk sarı kartı sanıyorum kırmızı karttı. Uzun zaman önce Galatasaray'a kolay dokunuluyor demiştim. Herhalde dediğim tam anlaşılamamış.