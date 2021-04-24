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Giriş Tarihi: 24.4.2021 18:05 Son Güncelleme: 24.4.2021 18:30

Son dakika: karşısında yara sarmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika: Galatasaray Antalyaspor karşısında yara sarmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika haberi... 'in 37. haftasında , 'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirvedeki Beşiktaş'la olan puan farkını indirme şansını kullanamayan sarı-kırmızılı takım, bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Fatih Terim'in öğrencileri ile Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibinin mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Antalya Stadyumu'ndakş müsabaka öncesinde Galatasaray'ın 66, ev sahibinin ise 42 puanı var. Zorlu maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, şampiyonluk şansını sürdüremebilme adına çok kritik bir maça çıkacak. Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi yenerek moral bulmuş ve Beşiktaş'la olan puan farkını düşürmüştü. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri, Beşiktaş'ın Sivasspor'la berabere kaldığı haftada Trabzonspor'a diş geçiremedi ve 1 puana razı oldu. Liderle arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen Galatasaray, zirve yarışında kalabilmek için mutlak 3 puan almak zorunda.

Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Antalya Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Serdar, Riberio, Hakan, Amilton, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem, Feghouli, Halil

GALATASARAY ANTALYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 6 berberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyetin ardından topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Antalya karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Antalyaspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 49 müsabakada sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 13 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 0-0 berabere bitmişti.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 8 karşılaşmada 2 kez galip gelebildi. Bu süreçte Kayserispor ve Göztepe'yi mağlup eden Cimbom, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayaspor'a yenilirken, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet elde ederken, 6 da mağlubiyet aldı. Aslan bu maçlarda 28 gol kaydederken, 18 gol yedi. Galatasaray dış sahada son olarak Göztepe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Etebo, sarı kart görmesi halinde Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Son dakika: Galatasaray Antalyaspor karşısında yara sarmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...
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