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Giriş Tarihi: 24.4.2021

Gençler nefes aldı

Gençler nefes aldı

Başkent ekibi, Çaykur Rize’yi yenip ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı

SÜPER Lig'de 37. haftanın açılış maçında düşme korkusunu derinden hisseden Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Özcan Bizati göreve geldikten sonra iyi bir çıkış yakalayan ancak son 4 maçtır yüzü gülmeyen (2B-2M) Başkent ekibi, aldığı 3 puanla umutlarını diri tuttu. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Johansson ile 63. dakikada Sio'dan geldi. Konuk takımın tek sayısını 74. dakikada Samudio kaydetti. Üç maç sonra yenilen Çaykur Rizespor ise 11. basamakta kaldı.

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Gençler nefes aldı
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