Gençler nefes aldı

Başkent ekibi, Çaykur Rize’yi yenip ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı
SÜPER Lig'de 37. haftanın açılış maçında düşme korkusunu derinden hisseden Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Özcan Bizatigöreve geldikten sonra iyi bir çıkış yakalayanancak son 4 maçtır yüzü gülmeyen(2B-2M) Başkent ekibi, aldığı 3 puanlaumutlarını diri tuttu. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Johansson ile 63. dakikada Sio'dan geldi. Konuk takımın tek sayısını 74. dakikada Samudio kaydetti. Üç maç sonra yenilen Çaykur Rizespor ise 11. basamakta kaldı.