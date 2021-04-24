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Giriş Tarihi: 24.4.2021

JP Morgan’dan itiraf: Pişmanlık duyuyoruz

JP Morgan’dan itiraf: Pişmanlık duyuyoruz
FIYASKO ile sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'ni finanse edeceğini bildiren ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'dan ses getirecek bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın daha geniş bir futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve gelecekte onları nasıl etkileyeceğini yanlış değerlendirdik. Bundan ders çıkaracağız" ifadeleri yer aldı. İsmi açıklanmayan bir yetkili de Süper Lig'i finanse edeceklerini açıkladıkları için pişman olduklarını söyledi. Real Madrid ve Barcelona dışındaki 10 kulüp, tepkiler üzerine projeden çekilmişti.

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JP Morgan’dan itiraf: Pişmanlık duyuyoruz
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