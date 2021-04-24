JP Morgan’dan itiraf: Pişmanlık duyuyoruz

ile sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'ni finanse edeceğini bildiren'dan ses getirecek bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın daha geniş bir futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve gelecekte onları nasıl etkileyeceğini yanlış değerlendirdik.ifadeleri yer aldı. İsmi açıklanmayan bir yetkili de Süper Lig'i finanse edeceklerini açıkladıkları için pişman olduklarını söyledi. Real Madrid ve Barcelona dışındaki