Kaleci Uğurcan Çakır, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya teşekkür etti

Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor-Karagümrük karşılaşmasında kazanan 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte üst üste aldığı 5 beraberlik serisine son vererek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un 2 golünü atan Djaniny maçın yıldızı oldu. Diğer yandan 3 net pozisyonda gole izin vermeyen kaleci Uğurcan Çakır galibiyette büyük rol oynadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maç sonunda açıklamalarda bulunan başarılı kaleci Uğurcan şunları söyledi...

Uğurcan Çakır: "Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadılar diyebilirim. Yeni hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum."

Uğurcan Çakır: "5 haftadır berabere kalıyorduk. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Galibiyetimiz taraftarlarımıza armağan olsun"

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SÜLEYMAN HURMA'YA TEŞEKKÜR

Uğurcan Çakır: Süleyman abinin bende emeği fazladır, onu da tebrik etmek istiyorum."