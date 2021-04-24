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Giriş Tarihi: 24.4.2021 18:47 Son Güncelleme: 24.4.2021 18:52

Kaleci , Başkanı 'ya teşekkür etti

Kaleci Uğurcan Çakır, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya teşekkür etti

Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazanan eksik 'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta 3 net gol pozisyonuna engel olan başarılı kaleci galibiyette büyük rol oynadı. Uğurcan Çakır maç sonunda Karagümrük Başkanı teşekkür etti ve Karagümrük teknik direktörüne de övgü dolu sözler söyledi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor-Karagümrük karşılaşmasında kazanan 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte üst üste aldığı 5 beraberlik serisine son vererek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un 2 golünü atan Djaniny maçın yıldızı oldu. Diğer yandan 3 net pozisyonda gole izin vermeyen kaleci Uğurcan Çakır galibiyette büyük rol oynadı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maç sonunda açıklamalarda bulunan başarılı kaleci Uğurcan şunları söyledi...

Uğurcan Çakır: "Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadılar diyebilirim. Yeni hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum."

Uğurcan Çakır: "5 haftadır berabere kalıyorduk. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Galibiyetimiz taraftarlarımıza armağan olsun"

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SÜLEYMAN HURMA'YA TEŞEKKÜR

Uğurcan Çakır: Süleyman abinin bende emeği fazladır, onu da tebrik etmek istiyorum."

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Kaleci Uğurcan Çakır, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya teşekkür etti
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